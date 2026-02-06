Sufre Pablo Guede: nueva baja en Alianza Lima tras confirmarse la lesión de Esteban Pavez

Alianza Lima continúa con las malas noticias, luego de su derrota 1-0 ante 2 de Mayo en la ida de la primera fase de la Copa Libertadores 2026. Es que las lesiones han sido un problema para el entrenador Pablo Guede. En el último parte médico brindado por el club blanquiazul, se confirmó un nuevo afectado y se trata de uno de los referentes.

El nuevo parte médico brindado por Alianza Lima por la tarde noche del viernes 6 de febrero confirmó, en primera instancia, el grado de lesión del chileno Esteban Pavez. Pero, lo más importante, informó de una nueva baja sensible. Se trata del arquero Guillermo Viscarra, quien estará un tiempo prolongado fuera de las canchas.

Alianza Lima informó la fuerte lesión de Guillermo Viscarra

A la gran cantidad de bajas que tiene el plantel de Alianza Lima, se suma Guillermo Viscarra con una lesión importante. Es que, según el parte médico del club, se confirmó un desgarro de segundo grado en el recto femoral derecho.

Guillermo Viscarra, arquero y referente de Alianza Lima (Getty Images).

Sin dudas, una baja más que considerable en un momento totalmente inoportuno debido a la participación en Copa Libertadores y al inicio de la temporada en Liga 1. Su tiempo de recuperación demandaría entre 3 y 8 semanas, según informó el periodista Gabriel Pacheco en X. Por lo cual, se perderá también el duelo de vuelta ante 2 de Mayo y también podría ausentarse en un eventual cruce ante Sporting Cristal por la segunda fase.

Con la baja del arquero boliviano (su presencia en el Repechaje con ‘La Verde’ está en duda), la responsabilidad en la valla quedará para el ex Sporting Cristal, Alejandro Duarte. Pero, es un cambio brusco teniendo en cuenta la importante del ‘Billy’ en el arco y en el vestuario del conjunto ‘íntimo’.

Alejandro Duarte será titular ante la baja de Viscarra (Getty Images).

Esteban Pavez, con esguince y de 2 a 6 semanas de ausencia

Tal como ya se había informado de diversas fuentes en las primeras horas de este viernes, Esteban Pavez sufrió un esguince de primer grado en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Pese a que estaría hasta 6 semanas fuera de los terrenos de juego, su gravedad trajo alivio en Alianza Lima.

Parte médico de Alianza Lima con las lesiones de Pavez y Viscarra (X @ClubALoficial).

Es que debido a que se trata de una lesión de rodilla se temió por algún tipo de fractura o lesión ligamentaria que pudiese demandar mayor tiempo de recuperación. El chileno, finalmente, estará un tiempo fuera, pero no tanto como se llegó a pensar.

Aún así, su inicio de etapa en el club blanquiazul no es el mejor. Llegó por pedido de Pablo Guede como una referencia para el mediocampo y, en su primer partido, sufrió este percance físico.

Todas las bajas de Alianza Lima para enfrentar a Comerciantes Unidos

Antes del partido de vuelta ante 2 de Mayo por Copa Libertadores, Alianza Lima tendrá su estreno oficial en el Estadio Alejandro Villanueva ante Comerciantes Unidos por la fecha 2 de Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Sin embargo, cuenta con muchas bajas para este encuentro.

Jesús Castillo (desgarro parcial del ligamento colateral interno de la rodilla), Josué Estrada (tendinitis de rodilla) y Jean Pierre Archimbaud (lesión ligamentaria de rodilla) no serán tenidos en cuenta por Guede para este próximo partido. La duda está en Cristian Carbajal, quien sufrió una conmoción cerebral en el último encuentro. Así, se suman Esteban Pavez y Guillermo Viscarra.

La buena noticia para el entrenador es que Luis Advíncula y Luis Ramos estarán a disposición, luego de ausentarse ante 2 de Mayo. ‘El Rayo’ está recuperado de una sacroileitis y el delantero, de una distensión en el recto femoral.

