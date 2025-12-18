Encuesta Bolavip: los hinchas de Alianza Lima le dan el beneficio de la duda a Pablo Guede

Los hinchas de Alianza Lima aún no se han definido del todo respecto a la llegada de Pablo Guede como nuevo entrenador del club. Así lo revelan las recientes encuestas realizadas por Bolavip Perú en sus diferentes plataformas digitales, donde la mayoría le da el beneficio de la duda, es decir, todavía necesita demostrar su capacidad al mando del equipo, aunque no genera rechazo.

Pablo Guede, actual DT de Alianza Lima.

Resultados en WhatsApp: mayoría espera ver al técnico en acción

En la encuesta realizada a través del WhatsApp de Alianza, se consultó a los hinchas: “¿Les gusta Pablo Guede para Alianza Lima?”. De los participantes, 347 respondieron afirmativamente, 111 dijeron que no y 963 admitieron que aún no saben.

Esto refleja que un gran número de seguidores prefiere esperar y observar cómo será la gestión del estratega argentino antes de tomar una postura definitiva.

Encuestas en Facebook y Bolavip Grone: opiniones divididas

Por su parte, en la cuenta de Facebook de Bolavip Perú, el 58% de los hinchas manifestó estar a favor de que Pablo Guede sea el nuevo DT de Alianza Lima, mientras que el 10% se mostró en desacuerdo y un 32% indicó que todavía no tiene una opinión formada.

En la plataforma Bolavip Grone, los resultados fueron más divididos: 41% de los hinchas aprueba la llegada de Guede, 39% no está de acuerdo y 20% aún no sabe qué pensar.

Estas cifras confirman que, aunque hay un apoyo importante, gran parte de la afición prefiere mantener la cautela y esperar a ver cómo se desarrolla la etapa del entrenador en el club.

Beneficio de la duda para Guede

En conclusión, las encuestas muestran que la mayoría de los hinchas de Alianza Lima le otorgan a Pablo Guede un margen de confianza, aunque todavía no hay un respaldo absoluto. La expectativa está puesta en cómo se desempeñará la próxima temporada y si logrará conectar con la afición para ganarse un apoyo más firme.

DATOS CLAVES

Pablo Guede es el nuevo entrenador de Alianza Lima según las encuestas de Bolavip Perú.

En WhatsApp, 963 hinchas indicaron que aún no saben si les gusta el nuevo técnico.

