El defensa central que los hinchas de Alianza Lima piden a gritos: “Si fuera los Navarro…”

El mercado de fichajes que está teniendo Alianza Lima es realmente impresionante. Para el 2026 están buscando romper el libro de pases con jugadores de muy buen nivel, pero sobre todo con proyección. Por ese motivo la hinchada está buscando a un nuevo defensor que pueda ayudar al equipo y le hacen inesperado pedido a Franco Navarro.

Si hay un puesto que el club ‘íntimo’ está analizando es en la defensa. Por ese motivo la hinchada pide al central Jean Pierre Rhyner, que en este caso no ocupa plaza de extranjero debido a que tiene ascendencia peruana. Incluso ha sido llamado una vez a la Selección Peruana, por lo tanto tiene sus papeles en regla.

Viene jugando constantemente en la Liga de Portugal en la Segunda División, por lo que está en buen ritmo y nivel. Por esa razón consideran que debe ser traído a préstamo, para poder nutrir el equipo. Aparte, el puesto de extranjero podrían utilizarlo en otro jugador. El que también piden es a Emerson Batalla, quien en algún momento estuvo cerca de llegar a La Victoria por el mismo Franco Navarro.

¿Quién es Jean Pierre Rhyner?

Probablemente no muchos conozcan a Jean Pierre Rhyner ya que nunca ha jugado en el Perú. Toda su carrera la hizo en el extranjero, es importante precisar que él nació en Suiza, exactamente en Zúrich. Jugó en la Sub 20 y Sub 21 de este país, aparte conformó una convocatoria de la Selección Peruana con Ricardo Gareca a la cabeza.

Actualmente está jugando en el Vizela de Portugal, equipo de la Segunda División en el que tiene contrato hasta mitad del 2027. Por lo tanto, solo podría llegar si compran su ficha o terminan llegando a un acuerdo para pedirlo prestado.

En lo que va de la temporada en el fútbol ‘Luso’ ha llegado a disputar hasta ahora 13 juegos de 16 posibles, no ha hecho goles ni ha dado asistencias, pero si acumula 5 tarjetas amarillas en 1054 minutos. Comenzó como suplente, pero se ganó el titularato, incluso ha llegado a ser capitán en 2 partidos.

Datos Extra

La hinchada de Alianza Lima solicita el fichaje del defensa peruano-suizo Jean Pierre Rhyner para 2026.

El central Jean Pierre Rhyner tiene contrato vigente con el Vizela de Portugal hasta mediados de 2027.

Rhyner registra 13 partidos jugados y 1054 minutos disputados en la actual temporada de fútbol luso.

