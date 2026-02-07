Alianza Lima recibe este fin de semana a Comerciantes Unidos en Matute con la obligación de ganar, luego del duro golpe que significó la derrota ante 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores, un resultado que dejó muchas dudas en el juego del equipo dirigido por Pablo Guede.

El ambiente en La Victoria no es el mejor y el público íntimo fue claro en la previa: no quiere más alineaciones improvisadas ni experimentos, sobre todo después del pobre rendimiento mostrado en Paraguay, donde el equipo perdió 1-0 y generó muy poco en ofensiva.

Sin embargo, el once que prepara Guede es llamativo y no exento de polémica, ya que el técnico decidió dejar fuera a Federico Girotti, uno de los fichajes más caros del plantel, y apostar por la experiencia de Paolo Guerrero como principal referencia de área. Entonces la pregunta cae de madura, ¿por qué hace esto ante Comerciantes y no lo hizo ante 2 de Mayo?

De esta manera, Alianza Lima se juega más que tres puntos ante Comerciantes Unidos: se juega recuperar confianza, mejorar su imagen futbolística y calmar a una hinchada que, tras el papelón en Libertadores, exige resultados inmediatos y decisiones coherentes en el once titular.

Así anunció Alianza Lima su partido ante Comerciantes Unidos en Matute. (Foto: Alianza Lima)

La alineación de Alianza vs. Comerciantes por la fecha 2

La principal sorpresa pasa por la ausencia de Girotti, quien viene siendo duramente cuestionado por los hinchas tras fallar varias ocasiones claras ante 2 de Mayo, lo que habría llevado a Guede a mandarlo al banco para evitar más presión en su contra.

La alineación sería con Alejandro Duarte en el arco; en defensa Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Marco Huamán; en la volante Gianfranco Chávez, Jairo Vélez y Alan Cantero; mientras que en ofensiva jugarán Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero jugando para Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿En qué canal ver el partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por la fecha 2?

El partido entre Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos se podrá ver en vivo y en directo vía Movistar Deportes a través de la señal de L1 MAX. Además, de manera online también se podrá ver gratis vía Fútbol Libre y en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por la fecha 2?

Alianza Lima juega ante Comerciantes Unidos en Matute este domingo 8 de febrero desde las 6:00 PM y en cotejo válido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Datos claves

Paolo Guerrero será el delantero titular frente a Comerciantes Unidos tras la derrota en Paraguay.

Alianza Lima perdió 1-0 ante 2 de Mayo en la ida de Copa Libertadores.

El técnico Pablo Guede decidió enviar al banco de suplentes al fichaje Federico Girotti.

