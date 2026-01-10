Alianza Lima se mide ante Independiente por la Serie Río de La Plata y el partido ya empezó a jugarse fuera de la cancha. En la previa del amistoso internacional, Néstor Grindetti, presidente del club argentino, lanzó declaraciones que elevaron la temperatura y confirmaron la importancia del duelo para el histórico “Rey de Copas”.

Lejos de minimizar el compromiso, Grindetti fue contundente al referirse al rival peruano y sorprendió con un mensaje de respeto que no pasó desapercibido. “El concepto que tenemos de Alianza Lima es alto, es una de las instituciones más prestigiosas de Sudamérica, no cabe duda de eso”, afirmó en El Comercio, dándole al encuentro un peso que va más allá de un simple amistoso de verano.

El directivo dejó claro que Independiente no afrontará el partido a medias y que el choque ante Alianza Lima será tomado con máxima seriedad. “Para Independiente suma mucho, esto es parte de nuestra pretemporada, lo tomamos con total seriedad”, señaló, descartando cualquier idea de rotaciones sin compromiso o falta de intensidad.

Además, Grindetti explicó que este encuentro es clave en la planificación del equipo argentino de cara al inicio oficial de la temporada. “Es parte de la formación del equipo que va a arrancar la temporada acá en Buenos Aires la última semana de enero”, remarcó, dejando en claro que el duelo ante los blanquiazules será una prueba real y exigente.

Probables alineaciones de Alianza Lima vs. Independiente

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Sergio Peña, Jairo Vélez, Eryc Castillo; Federico Girotti y Paolo Guerrero.

Independiente: Mateo Morro; Luciano Barros, Fernando Closter, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Ignacio Malcorra, Luciano Cabral, Tomás Parmo; Santiago Montiel y Enzo Taborda.

Así, el Alianza Lima vs. Independiente toma un carácter especial dentro de la Serie Río de La Plata. Con declaraciones que calientan la previa y dos clubes históricos frente a frente, el amistoso promete intensidad, orgullo y una exigencia máxima, en un escenario donde ambos equipos quieren enviar un mensaje claro antes de arrancar oficialmente el 2026

Alianza entrenando para su partido ante Independiente. (Foto: Alianza Lima)

Todos los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata se pueden ver en vivo por Disney+.

¿Se suspende el Alianza Lima vs. Independiente?

El partido entre Alianza Lima vs. Independiente corre el riesgo de suspenderse por la presencia del ciclón extratropical que viene golpeando a Uruguay.

¿A qué hora y en qué canal ver Alianza Lima vs. Independiente?

El partido entre Alianza Lima vs. Independiente se jugará este sábado 10 de enero desde las 7:00 PM por la Serie Río de La Plata y se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN y Disney+.

Datos claves

Néstor Grindetti asegura que Independiente afrontará con máxima seriedad el partido ante Alianza Lima.

El directivo definió a Alianza Lima como una de las instituciones más prestigiosas de Sudamérica.

