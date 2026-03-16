Miguel Trauco quiso cobrar una fortuna y equipo grande de la Liga 1 lo canceló: “No se paga así en Perú”

El mercado de pases de la Liga 1 2026 sigue generando controversia tras revelarse las razones del fichaje fallido de Miguel Trauco. El lateral izquierdo estuvo en la órbita de Cienciano del Cusco, pero las negociaciones se rompieron por sus altas pretensiones.

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Miguel Trauco pidió un salario alto

En declaraciones exclusivas para Radio Metropolitana Cusco, el director deportivo del club, Guido Gallegos, rompió el silencio sobre el caso. El directivo fue tajante al señalar que las expectativas económicas del futbolista estaban fuera de la realidad nacional.

“No es que no tengamos plata, pero no se puede pagar a un jugador una cantidad astronómica que no se paga en el mercado peruano”, afirmó Gallegos al citado medio. Según el dirigente, la cifra solicitada por el entorno de Trauco rondaba los 60,000 dólares mensuales.

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Esta cifra causó asombro en la directiva cusqueña, que prefirió dar un paso al costado para proteger la estabilidad financiera de la institución. Guido Gallegos enfatizó en Radio Metropolitana Cusco que el club prefiere trabajar con el presupuesto actual antes que arriesgarse.

Cienciano protegió a su grupo de jugadores

Sin embargo, el factor monetario no fue el único impedimento para que el exjugador de Alianza Lima llegara al equipo imperial. El cuerpo técnico de Cienciano también tuvo una participación decisiva al evaluar el impacto de un contrato de ese nivel.

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Los estrategas del “Papá” se opusieron al fichaje argumentando que un sueldo tan elevado podría “trastornar al grupo” de cara al torneo. La prioridad del comando técnico es mantener un ambiente de igualdad y evitar brechas salariales que generen conflictos internos.

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Cienciano descartó a Miguel Trauco

Ante esta situación, el director deportivo fue claro en la entrevista al decir que es “mejor que estemos con lo que tenemos”. Con estas declaraciones en Radio Metropolitana Cusco, el club busca poner fin a las especulaciones sobre posibles refuerzos costosos.

De esta manera, Miguel Trauco deberá seguir buscando equipo mientras el mercado peruano le cierra una puerta importante por sus pretensiones. El lateral se queda sin una de las opciones más sólidas de la provincia tras su salida por indisciplina en pretemporada.

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