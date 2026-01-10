La alerta meteorológica en Uruguay encendió las alarmas y ahora pone en serio riesgo el partido amistoso entre Alianza Lima e Independiente de Argentina por la Serie Río de La Plata, programado para hoy, sábado 10 de enero, en Montevideo. La llegada de un ciclón extratropical ha cambiado por completo el escenario previo al encuentro.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió dos alertas amarillas, una por vientos fuertes y otra por lluvias intensas, que afectan a gran parte del sur y el este de Uruguay. Este fenómeno climático ha obligado a las autoridades a mantenerse en constante evaluación, ya que las condiciones podrían empeorar conforme avancen las horas.

Este contexto genera incertidumbre directa sobre el Alianza Lima vs. Independiente, un duelo que despierta gran expectativa en el fútbol sudamericano. Por ahora, el partido sigue en pie y está programado para disputarse en el Estadio Parque Viera de Montevideo desde las 7:00 PM, aunque el clima será un factor determinante hasta último momento.

Alianza Lima, que llegó con anticipación a Uruguay, permanece atento a cualquier decisión oficial. El escenario es cambiante y todo puede modificarse en cuestión de horas, por lo que el amistoso ante Independiente se vive bajo un clima de máxima tensión e incertidumbre, tanto dentro como fuera de la cancha.

Alianza Lima vs. Independiente en riesgo de suspenderse por ciclón

Al cierre de esta nota, el partido entre Alianza Lima vs. Independiente de este sábado 10 de enero sí se dará pese al ciclón extratropical que amenaza Uruguay. Igual, todo puede cambiar en un instante y las autoridades pueden decidir suspender el encuentro.

Desde la organización de la Serie Río de La Plata se mantiene comunicación constante con los organismos de seguridad y meteorología. Si bien no hay una suspensión confirmada, no se descartan cambios de horario, reprogramación o incluso la cancelación, dependiendo de la evolución del ciclón y del estado del campo de juego.

Así informó Alianza sobre su partido ante Independiente. (Foto: Alianza Lima)

La alineación de Alianza Lima vs. Independiente

El técnico Pablo Guede enviará el siguiente once de Alianza Lima vs. Independiente: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Miguel Trauco; Jesús Castillo, Sergio Peña y Jairo Vélez; Eryc Castillo, Federico Girotti y Paolo Guerrero.

Todos los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata se pueden ver en vivo por Disney+.

¿A qué hora y en qué canal ver Alianza Lima vs. Independiente?

El partido entre Alianza Lima vs. Independiente se dará desde las 7:00 PM de este sábado 10 de enero por la señal de ESPN y Disney+. Además, también tendrás gratis el minuto a minuto por Bolavip Perú.

