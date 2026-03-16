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Neymar vs Carrillo: el inesperado momento que dejó el duelo entre Corinthians y Santos

'Ney' empujó varias veces al mediocampista nacional cuando fue sustituido en el duelo por el Brasileirao. Conoce todo lo que pasó.

Por Nicole Cueva

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Neymar tuvo cruce con André Carrillo
© Captura TNT SportsNeymar tuvo cruce con André Carrillo

André Carrillo volvió a ser protagonista en el Brasileirao, esta vez por un llamativo cruce con nada más y nada menos que Neymar durante el clásico entre Corinthians y Santos por la séptima jornada del torneo.

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¿Qué pasó entre Neymar y André Carrillo?

Al minuto 80 del encuentro, el técnico Dorival Júnior decidió sustituir a André Carrillo por Allan Rodrigues con la intención de darle mayor frescura al ataque del ‘Timao’ en el Estadio Urbano Caldeira.

Sin embargo, la ‘Culebra’ intentó abandonar el campo por el lado opuesto, lo que molestó a la estrella brasileña, quien comenzó a reclamarle al árbitro. En medio de la situación, ‘Ney’ terminó empujando a Carrillo para que se dirigiera a los camerinos.

Fue así que el jugador de Santos empujó en un par de ocasiones al peruano para que acelerara su salida del campo, ya que todo el plantel de ‘Peixe’ tenía la consigna de ir con todo al ataque en busca del gol del triunfo ante Corinthians.

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André Carrillo fue convocado a la Selección Peruana por el técnico Mano Menezes para los amistosos de marzo de 2026, siendo una de las novedades del nuevo proceso.

El jugador de Corinthians integrará la lista para los encuentros ante Senegal y Honduras, con el objetivo de aportar su experiencia en el mediocampo.

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DATOS CLAVES

  • Neymar empujó a André Carrillo durante el clásico entre Corinthians y Santos al minuto 80.
  • El técnico Dorival Júnior sustituyó al peruano por Allan Rodrigues en el Estadio Urbano Caldeira.
  • Mano Menezes convocó a la ‘Culebra’ para los amistosos ante Senegal y Honduras en marzo.
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Nicole Cueva
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