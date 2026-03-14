André Carrillo fue consultado por Alianza Lima y sorprendió con su respuesta: “Estoy contento aquí”

Durante una reciente entrevista, André Carrillo se refirió a sus declaraciones sobre Al Hilal, cuando en su momento señaló que era el club de sus amores y no Alianza Lima.

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El delantero nacional explicó que lo dijo debido al gran cariño que desarrolló por el equipo saudí durante su etapa en dicha institución, algo que no es comparable con su etapa en La Victoria.

“En Al Hilal fue dónde mejor me trataron, le tengo un cariño especial. Pasarán cinco años en Arabia y yo voy y me van a abrir las puertas por todo lo que hice, lo que jugué. Por eso digo que es el club de mis amores“, señaló en diálogo con Benjamín Annun.

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André Carrillo explicó su hinchaje por el Al Hilal

André Carrillo reconoció que varios hinchas de Alianza Lima se sintieron afectados por aquella declaración. No obstante, explicó que no puede compararlo con lo que vivió en Al Hilal, ya que en el club ‘blanquiazul’ solo jugó poco más de un año, no consiguió títulos y considera que no tuvo un paso realmente destacado por la institución.

“Tipo la gente de Alianza quedó un poco dolida porque yo comencé ahí, pero jugué poco tiempo. Estuve un año, no gané ni un título, no hice nada por el club hasta ahora. Solamente comencé mi carrera ahí”, explicó.

¿Quiere volver a Alianza Lima?

Posterior a ello, el streamer le preguntó a Carrillo si tiene pensado volver a Alianza Lima. El actual jugador de Corinthians respondió que hoy se siente cómodo en Brasil y que siempre ha querido llegar en buen nivel al fútbol peruano. Sin embargo, prefirió no hacer promesas, señalando que el futuro puede cambiar.

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“La puerta está siempre abierta. De momento estoy contento aquí en Corinthians, siempre quise llegar en buen estado físico a Perú, pero ya no voy a prometer nada porque uno nunca sabe que pasa en el camino”, sentenció.

DATOS CLAVES

André Carrillo afirmó que Al Hilal es el club de sus amores por el trato recibido.

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El delantero nacional jugó poco más de un año en Alianza Lima sin conseguir títulos.