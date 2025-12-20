En Alianza Lima no dejan de reforzar el equipo pensando en la temporada 2026. Saben que esta vez no pueden volver a fallar, por esa razón están buscando nuevos jugadores para tener un equipo equilibrado. En esta oportunidad están buscando cerrar a dos jugadores más antes del cierre de año, para que estén entrenando en la pretemporada.

Pablo Guede quiere tener un equipo que esté listo para la pretemporada, de esta forma poder trabajar con ellos pensando en la Copa Libertadores y la Liga 1. Torneos en los cuales van a buscar pelear, pero sobre todo buscando salir campeón nacional. Esto ya lo mencionó el mismo DT en la conferencia de presentación al llegar al Perú.

Pablo Guede, actual DT de Alianza Lima (Foto: Difusión).

¿Qué jugadores busca cerrar Alianza Lima?

Estamos hablando de dos jugadores que están en el equipo de Reserva. Estos están cerca de renovar sus contratos para quedarse proyectados para la temporada 2026. Eso sí, va a depender de como los vea el entrenador en los entrenamientos que se van a dar en la pretemporada para determinar si se mantendrán en el club o irán a préstamo.

El primero de ellos es Brian Arias, jugador de 19 años de edad que esta temporada jugó la mayoría de partidos en la Liga 3. Casi no tuvo oportunidades en el primer equipo, eso sí logró disputar dos partidos en los que estuvo los 90 minutos cada uno (ADT y Atlético Grau). Según el periodista Gerson Cuba, tiene todo listo para firmar su renovación y se mantendría en el plantel principal.

“De no mediar inconvenientes, Brian Arias ampliará su vínculo con Alianza Lima. Acuerdo de palabra. El Potrillo y el cuadro íntimo apuntan a mayor regularidad en el primer equipo para 2026″, publicó en sus redes sociales el hombre de prensa.

Brian Arias (Foto: Alianza Lima Potrillos).

El otro jugador en mención es Mauricio Arrasco, volante creativo de 21 años de edad que también estuvo jugando en la Reserva. No logró tener muchas oportunidades en el primer equipo, aunque disputó en el año 1 juego. Fue ante el cuadro de Ayacucho FC en el que estuvo 45 minutos en cancha. Eso sí, que se mantenga el 2026 dependerá de la pretemporada, pues podría irse a préstamo.

“Todo está encaminado para que Mauricio Arrasco continúe en Alianza Lima. El futbolista firmaría un contrato por dos años, con opción a uno más. Durante la pretemporada se definirá si será parte del proyecto 2026 o si se opta por buscarle un préstamo. FC Cajamarca es uno de los clubes interesados en el préstamo”, explicó Cuba.

