Inició la era Menezes: el primer duelo que seguirá en la Liga 1

El estratega brasileño verá por primera vez en vivo un partido del campeonato peruano. Conoce de cuál se trata.

Por Nicole Cueva

Mano Menezes verá en vivo partido de Liga 1.
© Composición Bolavip PerúMano Menezes verá en vivo partido de Liga 1.

Comenzó el ciclo de Mano Menezes al mando de la Selección Peruana. El técnico brasileño ya suma días de trabajo en la Villa Deportivo Nacional (VIDENA) junto a su comando técnico y, en los próximos días, realizará un recorrido por distintas ciudades del país para observar jugadores pensando en los encuentros de marzo de la ‘bicolor’.

¿Qué partido de la Liga 1 verá en vivo Mano Menezes?

De acuerdo a lo informado por el periodista Kevin Pacheco, el encuentro que presenciará será el Melgar vs. Los Chankas en Arequipa, programado para este viernes 27 de febrero por la quinta jornada del Torneo Apertura. El técnico asistirá junto a parte de su equipo de trabajo para seguir de cerca las acciones.

El plan de Mano Menezes es observar la mayor cantidad de partidos posibles del certamen local antes de que el combinado nacional se mida ante Senegal y Honduras a fines de marzo.

Asimismo, en junio aparece en agenda un amistoso internacional frente a la Selección de España, el cual tiene previsto llevarse a cabo el 8 de dicho mes en la ciudad de Puebla, México.

El plan de la FPF de cara a las próximas Eliminatorias

La primera decisión radical que toma Mano Menezes como técnico de la Selección Peruana

Este 2026, Perú no disputará encuentros oficiales. No obstante, el plan de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es concretar la mayor cantidad de amistosos posibles para que Mano Menezes llegue con una base sólida tanto a las próximas Eliminatorias Sudamericanas como a la Copa América 2028.

DATOS CLAVES

  • Mano Menezes inició su ciclo de trabajo en la Videna con la Selección Peruana.
  • El técnico brasileño asistirá al partido Melgar vs. Los Chankas este viernes 27 de febrero.
  • Perú enfrentará a Senegal, Honduras y España en amistosos internacionales durante el año 2026.
