Con el dinero que Alianza Lima pagó por Girotti, Talleres decidió un fichaje bomba

El fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima sigue generando consecuencias inesperadas en el mercado sudamericano. Con el dinero recibido por el cuadro íntimo, Talleres decidió dar un golpe fuerte y ahora va por un delantero top del continente.

Claudio Spinelli no es un nombre más. El atacante argentino viene de firmar una temporada impactante con 28 goles en 51 partidos, números que lo convirtieron en un crack continental y en pieza clave del proyecto ganador de Independiente del Valle. Ahora, Talleres busca aprovechar la liquidez obtenida por Girotti tras su venta a Alianza y quiere un delantero de jerarquía probada.

La operación llama la atención porque el movimiento nace directamente desde la Liga 1. La apuesta económica de Alianza Lima por Girotti no solo reforzó a los blanquiazules, sino que también activó una cadena de decisiones en el fútbol argentino, elevando el impacto de la transferencia mucho más allá del ámbito local.

Desde Córdoba, Talleres entiende que necesita un goleador que marque diferencias inmediatas y Claudio Spinelli encaja perfecto en ese perfil: potencia, continuidad y eficacia. Sin embargo, sacarlo de Independiente del Valle no será sencillo, ya que el club ecuatoriano es conocido por negociar duro y por sostener a sus figuras.

Talleres va por Spinelli con el dinero que Alianza pagó por Girotti. (Foto: X)

¿Cuánto pagó Alianza a Talleres por Girotti?

El delantero Claudio Spinelli, figura de Independiente del Valle y uno de los atacantes más letales del 2025, está en negociaciones con Talleres de Córdoba tras el dinero que recibió por el pase de Federico Girotti a Alianza Lima. Se informó que el cuadro íntimo pagó 1,6 millones de dólares por el 50% del pase.

Por ahora, el mercado sigue abierto y la historia promete más capítulos. El dinero que salió de Matute podría terminar financiando uno de los fichajes bomba del continente, mientras Claudio Spinelli se convierte en el nombre que conecta a Alianza Lima, Talleres e Independiente del Valle en una operación que ya sacude Sudamérica.

Alianza pagó 1,6 millones a Talleres por el 50% del pase de Girotti. (Foto: X)

¿Cuántos años tiene Claudio Spinelli?

Claudio Spinelli es un delantero argentino de 28 años, mide 1,80 cm y marcó 28 goles en la temporada 2025 con Independiente del Valle.

¿Cuánto vale actualmente Claudio Spinelli?

Claudio Spinelli vale 2 millones de euros, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Además, el delantero argentino tiene contrato con Independiente del Valle hasta diciembre del 2027.

Datos claves

Alianza Lima pagó 1,6 millones de dólares por el 50% del pase de Federico Girotti.

Claudio Spinelli anotó 28 goles en 51 partidos durante la temporada 2025 con Independiente del Valle.

Talleres busca fichar a Claudio Spinelli usando los ingresos por la venta de Girotti.

