Así fue la primera declaración de Federico Girotti antes de convertirse en jugador de Alianza Lima

El delantero argentino fue visto por primera vez ante cámaras y conversó por primera vez con la prensa. Conoce lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Federico Girotti declaró por primera vez ante la prensa peruana.
Federico Girotti declaró por primera vez ante la prensa peruana.

A pocos días de cerrar el año, el delantero Federico Girotti llegó al país para ultimar los detalles y firmar su contrato como nuevo jugador de Alianza Lima. Por ello, se pudieron registrar las primeras imágenes de su arribo.

La información fue difundida por América Deportes, que captó el instante en el que el argentino de 26 años abandonó el centro médico tras completar los exámenes correspondientes, los cuales serán remitidos a la institución de La Victoria.

Así fue la primera declaración de Federico Girotti

A la salida del hotel donde se encuentra hospedado mientras espera ser oficializado como nuevo jugador de Alianza Lima, Federico Girotti conversó por primera vez con la prensa peruana.

Al ser consultado sobre cómo se siente al llegar a un equipo con tanta historia como el club ‘blanquiazul’, el ‘9’ respondió lo siguiente: “Nada, estoy muy contento y con mucha ilusión, todo muy lindo“.

Cabe resaltar que, Alianza adquirirá el 50 % de los derechos federativos de Girotti, mientras que el porcentaje restante permanecerá en poder de Talleres de Córdoba. Esta operación apunta a que el atacante rinda de buena manera en la Liga 1 y, a futuro, se pueda concretar una transferencia al exterior.

Hincha de Alianza Lima le pidió foto a Federico Girotti

Incluso, se observó a un aficionado que le solicitó una foto, pedido al que el exdelantero de Talleres de Córdoba accedió con amabilidad, dejando ver su cercanía y buen gesto con el hincha del conjunto ‘íntimo’.

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima adquirirá el 50 % de los derechos federativos del delantero Federico Girotti.
  • El atacante argentino de 26 años completó con éxito sus exámenes médicos en Lima.
  • Talleres de Córdoba conservará el 50 % restante del pase del futbolista tras la operación.
