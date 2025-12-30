La planificación de Universitario de Deportes para la temporada 2026 ha sufrido un movimiento inesperado. Pese a la ilusión que genera el fichaje de un delantero con recorrido europeo, la noticia sobre el arribo de Sekou Gassama ha caído como un balde de agua fría en Ate. El flamante refuerzo crema no solo llegará con una prolongada inactividad, sino que su fecha de incorporación lo margina completamente de los trabajos de reacondicionamiento físico, un factor que ya despierta críticas entre la hinchada y la prensa especializada.

La toda verdad sobre Sekou Gassama

Según reveló el periodista Carlos Alberto Navarro, el popular “Tigrillo”, en la última edición del programa Campeonísimo de PBO, el atacante tiene programado su aterrizaje en Lima recién para el 20 de enero. Esta fecha resulta crítica, ya que para ese entonces el plantel dirigido por el cuerpo técnico merengue ya habrá finalizado la parte más exigente de la pretemporada, dejando al delantero senegalés en una clara desventaja física y futbolística respecto a sus compañeros y rivales de la Liga 1.

Sekou Gassama cuando jugaba en España. (Foto: X).

El trasfondo de esta demora ha generado diversas especulaciones en redes sociales, donde incluso se llegó a hablar de posibles problemas médicos. Sin embargo, información exclusiva de Bolavip ha esclarecido el panorama: Gassama no está lesionado, sino que se encuentra cumpliendo un contrato vigente como comentarista para la Copa Africana de Naciones. Este compromiso televisivo termina apenas unos días antes de su viaje al Perú, lo que confirma que el jugador priorizará su rol en los medios antes que su integración al club estudiantil.

Sekou Gassama está siendo cuestionado

La preocupación en el entorno de Universitario es total debido al estado de forma del jugador. Sekou Gassama llega a este nuevo reto con medio año sin actividad profesional, un periodo de para demasiado extenso para un futbolista que debe cargar con la responsabilidad de ser el “9” titular. La falta de competencia oficial, sumada a la ausencia de una pretemporada formal bajo las órdenes del club, pone una enorme interrogante sobre cuánto tiempo tardará en estar apto para debutar oficialmente.

Sekou Gassama en algún entrenamiento profesional. (Foto: X).

Este escenario plantea un dilema ético y profesional para la dirigencia crema. Mientras el resto del equipo suda en los entrenamientos de doble turno para llegar a punto al torneo local y los torneos internacionales, su contratación estrella estará frente a los micrófonos en otro continente. La gestión de los fichajes en Universitario para el 2026 empieza así con un foco de conflicto que el técnico deberá manejar con pinzas para no romper la armonía del vestuario.

¿Cuándo jugará Sekou Gassama en Perú?

Finalmente, el debut de Sekou Gassama con la camiseta de Universitario de Deportes parece estar más lejos de lo previsto. Con el inicio del campeonato nacional a la vuelta de la esquina tras su llegada, el cuerpo médico y técnico tendrá la difícil misión de realizar un “plan de choque” para ponerlo a punto. Por ahora, el delantero ya genera controversia sin haber entrenado un solo día en Campo Mar, dejando una sensación de incertidumbre sobre si será la solución de gol que el equipo tanto necesita.

DATOS CLAVES

El delantero Sekou Gassama tiene programado su aterrizaje en Lima el 20 de enero.

El refuerzo de Universitario llega tras cumplir seis meses sin actividad profesional previa.

Gassama se encuentra trabajando actualmente como comentarista para la Copa Africana de Naciones.

