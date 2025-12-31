Sebastián Britos dejó atrás a Universitario y acuerda con club grande de Uruguay

Una de las salidas más llamativas en Universitario de Deportes fue la de su arquero Sebastián Britos. Tras llegar a inicios de 2024, el uruguayo se fue convirtiendo en uno de los referentes ‘crema’. Sin embargo, para finalizar este 2025, se determinó que no seguirá en el club y, por ende, finaliza su exitoso ciclo. Ahora, habría cerrado su llegada a Peñarol de Uruguay.

El arquero de los títulos nacionales de 2024 y 2025 en Perú dejó el club por una decisión dirigencial, apoyada en su intención de renovar ciertas posiciones claves. A Sebastián Britos le tocó la difícil tarea de sustituir a una leyenda como José Carvallo. Tras adueñarse del arco, le llegó la hora de despedirse.

Durante la última temporada 2025, estuvo en 40 partidos en el arco y recibió 31 goles, mientras que mantuvo su valla invicta en 17 ocasiones. Ahora, su destino pasaría por un club histórico y multicampeón en el fútbol de su país.

Sebastián Britos, cerca de firmar con Peñarol de Uruguay

Del club tricampeón de Perú a un gigante histórico que sabe lo que es ganar títulos en Uruguay. Sebastián Britos firmaría contrato con Peñarol por las próximas dos temporadas, según adelantaron los periodistas Gonzalo Ronchi y Sebastián Giovanelli.

Britos llegaría a Uruguay para ser nuevo arquero de Peñarol (X @GonzaloRonchi).

Peñarol tuvo que ver cómo Nacional se quedó con el título nacional en Uruguay en este 2025. Ahora, el ‘Carbonero’ necesita reforzarse pensando no sólo en el campeonato local, sino también en la Copa Libertadores 2026.

Peñarol estaría cerca de transferir a Martín Campaña a Montevideo Wanderers. A partir de ello, Washington Aguerre se quedaría con la titularidad, mientras que Britos le pelearía el puesto. De todas maneras, la experiencia del uruguayo, ex Universitario, puede serle útil.

Universitario se queda con Diego Romero para ser titular

Con la salida de Sebastián Britos, se llegó a especular con la contratación de algún otro guardameta para suplirlo. Sin embargo, Universitario tomó la decisión de no realizar fichajes en el arco, al menos de momento. No obstante, Diego Romero, arquero de última temporada en Banfield, vuelve al club para adueñarse de la titularidad.

De todas maneras, pensando en darle competencia a Romero, Universitario confirmó las continuidades de Miguel Vargas y Aamet Calderón. Ante cualquier bajo rendimiento del ex Banfield, estos dos arqueros pueden ser la solución para el entrenador Javier Rabanal.

Datos claves