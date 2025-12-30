Serie Río de la Plata: Horarios, fechas y rivales confirmados de Alianza Lima

Alianza Lima se prepara para una pretemporada con un gran cartel este 2026 que se aproxima. El conjunto ‘Blanquiazul’ ya conoce los que serán sus rivales en la Serie Río de la Plata. Certamen amistoso en donde se medirá ante cuadros de gran envergadura en busca de llegar de la mejor forma al inicio de la Liga 1 y Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

En total son 24 los clubes de toda Sudamérica que participarán en este certamen amistoso internacional. Que tendrá a los ‘Blanquiazules’ como uno de los invitados. Serán tres los juegos en los que participe, ante Independiente de Argentina, Atlético Unión también del país del mate y Colo Colo de Chile completan el fixture.

Este torneo será bastante importante para los dirigidos por Pablo Guede, que van a comenzar con fuerza la pretemporada. La cual tiene como objetivo que el plantel pueda entender la nueva filosofía de juego. Así como también conseguir mejorar la cohesión del plantel con miras a tener una temporada redonda.

Fixture completo Serie Río de la Plata de Alianza Lima:

Alianza Lima vs. Independiente | 10/01 | 19:00 horas | Parque Viera Montevideo

Alianza Lima vs. Atlético Unión | 14/01 | 14:15 horas | Parque Saroldi Montevideo

Alianza Lima vs. Colo Colo | 18/01 | 19:00 horas | Parque Viera Montevideo

Publicidad

Publicidad

Los partidos de Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

Oportunidad única para ganarse el puesto de titular en Alianza Lima

Esta pretemporada va a ser una importante oportunidad para varios jugadores de demostrar su nivel y ver si pueden ser titulares. Hay varios nombres que están en juego en este certamen amistoso. Pues, no tienen el lugar asegurado en el nuevo plantel del conjunto ‘íntimo’. Así que van a tener que aprovechar al máximo su oportunidad para comenzar como titulares.

Entrenamiento de Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

Publicidad

Publicidad

Una de las luchas más importantes será por el puesto de delantero, no se sabe si Guede juegue con 1 o 2 delanteros, pero lo cierto que hay una disputa interesante. Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos buscarán marcar goles para quedarse con el puesto arriba. Una lucha que seguro va a tener a más de uno atento a ver que puede hacer cada uno en el ataque.

Otro puesto que está en juego es en el mediocampo. Todavía no hay jugadores que estén fijos y podría haber variaciones ahora que se viene una nueva temporada. Así que jugadores como Sergio Peña, Piero Cari y Fernando Gaibor van a tener que estar muy atentos y demostrar una buena cara si quieren ser del arranque siempre.

Datos Claves

Alianza Lima enfrentará a Independiente , Atlético Unión y Colo Colo en Uruguay este 2026.

enfrentará a , y en Uruguay este 2026. El equipo dirigido por Pablo Guede debutará el 10 de enero ante Independiente en Montevideo.

debutará el ante Independiente en Montevideo. Los delanteros Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos compiten por la titularidad absoluta.

Publicidad