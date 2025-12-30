André Carrillo se beneficiaría de importante negocio de 197 millones para que Corinthians se olvide de la FIFA

El Corinthians de André Carrillo está trabajando arduamente para poder salir del castigo de la FIFA. Esto debido a que no puede fichar por una deuda que tiene con algunos jugadores. Esto claro que es un problema a nada de iniciar una nueva temporada. Pero todo podría cambiar gracias a un negocio que cambiaría toda la historia.

Para pagar sus deudas lo más pronto posible, lo que el ‘Timao’ apuesta es a la venta de jugadores. En este caso, el objetivo de varios equipos, no solo nacionales, sino internacionales es Breno Bidon. Una de las joyas brasileñas que ha llamado mucho la atención por su juego. Lo cual podría traer un gran beneficio al cuadro de Sao Paulo.

En el medio Time do Povo se ha conocido un poco más sobre este interés de equipos europeos. En donde el Corinthians ha puesto un precio de 30 millones (197 millones de reales) si lo quieren contratar. Una cifra importante para un jugador de tan solo 20 años de edad. Que ya está dejando muestras de un gran nivel y que se ve podría tener un enorme futuro.

Breno Bidon con ofertas (Foto: X).

Eso sí, el ‘Timao’ está firme en su decisión de solo llegar a venderlo por un precio aceptable. Por eso, hasta ahora las ofertas que han llegado no han sido de su agrado. Terminando por rechazarlas y esperar que se pueda dar una mejora. Pues no consideran necesario desesperarse en su venta. Esto a pesar de la deuda que tienen que saldar.

¿Por qué el cuadro de Corinthians no puede fichar?

En este caso, el cuadro de Corinthians está con una importante deuda con el futbolista Matías Rojas. Esto podría traer problemas importantes con la FIFA, que podría prohibir que puedan llegar a fichar para la próxima temporada. Así que por ese motivo tiene que estar al día para poder evitar esta clase de castigos que perjudican al club.

Jugadores de Corinthians celebrando la Copa Brasil (Foto: Getty).

Al jugador se le debe de pagar una cercana a los 7,5 millones de dólares que vienen a ser 41,5 millones de reales. Pero no es la única deuda que acumula el cuadro de André Carrillo. Ya que también están complicados con Santos Laguna y el fichaje de Félix Torres. Según ha podido dar a conocer Globo Esporte, hay negociaciones entre las partes y se busca pasar de 6.5 millones a solo 5.5 millones. Esperando que se le perdone los intereses hasta ahora conseguidos.

