Cristiano Ronaldo perdió una racha increíble de 14 años, pese a convertir gol con Al Nassr ante Al Ettifaq

Si bien será un año 2025 gratificante para Cristiano Ronaldo a nivel de clubes y de su selección, lamentablemente perdió una racha que venía cosechando en los últimos 14 años. Y es que la estuvo buscando hasta el último partido del año, pero no se logró luego del empate a dos goles entre Al Nassr vs. Al Ettifaq.

Cristiano Ronaldo luchó hasta el final para obtener su primer hat trick del 2025, pero no le alcanzó y rompió su racha de 14 años seguidos tras el empate 2-2 ante Al Ettifaq por la fecha 12 de la Saudi Pro League.

De igual modo, si bien Cristiano Ronaldo perdió la racha de marcar un hat trick desde hace 14 años, también se acercó a otra: la de los 1000 goles. Así pues, en el partido entre Al Nassr vs. Al Ettifaq, ‘CR7’ anotó su tanto 957 y quedó solo a 43 de lograr la tan ansiada cifra.

Ahora solo toca esperar para ver qué le depara el 2026 a Cristiano Ronaldo, temporada en la que alcanzará los 41 años. En el ámbito de selecciones también tiene un reto enorme, llevar a Portugal a ganar la copa en el Mundial 2026 y en el que será su última opción.

La racha de los hat tricks de Cristiano Ronaldo

Contando desde el año 2010 hasta el año 2024, Cristiano Ronaldo anotó un hat trick como mínimo. Este registro se prolongó durante 14 años, pero terminó tras el partido entre Al Nassr vs. Al Ettifaq el 30 de diciembre del 2025.

El último hat trick de Cristiano Ronaldo fue el 4 de mayo del 2024 durante el partido entre Al Nassr vs. Al Wehda, válido por la fecha 30 de la Saudi Pro League. Ese día ‘CR7′ anotó a los 5′, 12′ y 52’ del triunfo 6-0 en el Al-Awwal Park.

Los goles de Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera. (Foto: TCR)

¿Hasta cuándo Cristiano Ronaldo tiene contrato con Al Nassr?

Cristiano Ronaldo tiene contrato con al Nassr hasta junio del 2027, según la información oficial de Transfermarkt.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo lleva en total 957 goles y está a 43 de llegar a la cuota de los 1000. En total anotó 5 con Sporting Lisboa, 145 con Manchester United, 450 con Real Madrid, 101 con Juventus y lleva 113 con Al Nassr.

Datos claves

Cristiano Ronaldo rompió su racha de 14 años seguidos anotando al menos un hat trick.

El empate 2-2 entre Al Nassr y Al Ettifaq cerró el año sin tripletes.

Ronaldo alcanzó los 957 goles oficiales, quedando a 43 de la cifra de 1000.

