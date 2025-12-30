Franco Velazco defiende a Sekou Gassama y deja contundente mensaje: “Hay tantos estúpidos…”

El fichaje de Sekou Gassama en Universitario de Deportes no ha caído para nada bien. La hinchada está decepcionada debido a que esperaban un mejor jugador en esa posición. Ahora, que se han enterado que demorará en llegar y que prácticamente se perderá la pretemporada, simplemente han comenzado a sacar chispas.

Publicidad

Publicidad

Es por esa razón, que Franco Velazco ha dado una explicación clara para que los hinchas no estén hablando de más y preocupándose por este jugador. En el programa Tiempo Crema fue claro y dijo: “La gente que critica no sabe lo que pasa en la interna (…) Hay tantos estúpidos que hablan por Sekkou Gassama. Él tiene un problema familiar muy delicado, que esperemos se pueda solucionar“, comenzó explicando.

Sekou Gassama genera críticas en los hinchas de Universitario (Foto: Getty).

El futbolista va a tardar un poco más en llegar a la pretemporada, por ese motivo es que el administrador del cuadro ‘crema’ salió a dar su descargo. Defendiendo a capa y espada a su nuevo refuerzo para la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

“Obviamente al ser jugador de la ‘U’ se convierte en parte de nuestra familia, y lo estamos ayudando y arropando para que podamos tener buenas noticias de su entorno familiar y él pueda estar tranquilo. Hay incluso familiares menores que están involucrados y que no queremos afectar, entonces estamos cuidando la reserva de la confidencialidad. Pero el hincha sale a atacar, y no sabe el futbolista es un ser humano. Hoy Gassama está pasando por un momento muy complicado, difícil, y estamos ayudándolo a superar“, expresó.

Franco Velazco en contra de los malos hinchas

También Velazco se refirió a los hinchas que sin haber visto jugar a Gassama lo están atacando en las redes sociales. Pues considera que se está juzgando al futbolista antes de tiempo.

ver también Universitario encontró el reemplazo perfecto en Argentina ante el abandono de Jairo Vélez

“He visto con desagrado, no nos parece la crítica desenfrenada de los hinchas por el fichaje. Son pocos los que se están comportando de manera ponderada, la única forma de valorar a un jugador es por su desempeño en el campo de juego, cosa que aún no ha ocurrido”, explicó el administrador.

Publicidad

Publicidad

Entrevista a Franco Velazco:

¿Cuándo llegará Sekou Gassama al Perú?

Por otro lado, también Franco Velazco contó cuándo estaría aproximadamente llegando el delantero a entrenar con Universitario. “Es un jugador con formación europea, y ya tiene una tarea física encargada por el comando técnico. Entonces, se espera que pueda reintegrarse en la quincena de enero. Estamos viendo de ayudarlo y que las cosas ojalá puedan darse de la mejor manera en favor de su familia y quizá pueda anticiparse su llegada”, sentenció.

Datos Extras

Franco Velazco confirmó que Sekou Gassama llegará a Perú aproximadamente la quincena de enero.

confirmó que llegará a Perú aproximadamente la quincena de enero. El delantero Sekou Gassama se ausentará de la pretemporada de Universitario por problemas familiares delicados.

se ausentará de la pretemporada de por problemas familiares delicados. El administrador del club defendió al refuerzo para la temporada 2026 ante las críticas hinchas.

Publicidad