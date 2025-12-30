En Argentina despidieron a Federico Girotti y los hinchas de Talleres confunden a Alianza Lima: “No vuelvas más”

Alianza Lima anunció de manera oficial la contratación de Federico Girotti. De esta forma, Pablo Guede suma un nuevo centrodelantero a sus filas tras la llegada de Luis Ramos y la permanencia de Paolo Guerrero. No obstante, al mismo tiempo que los ‘Blanquiazules’ oficializaron su arribo, en Talleres de Córdoba dieron a conocer su salida y los hinchas sorprendieron con sus reacciones.

Federico Girotti llegó a Alianza Lima tras el pago de 1.6 millones de dólares por el 50 por ciento de su ficha. Una apuesta arriesgada de parte de los directivos ‘íntimos’. A su vez, esto coincide con una despedida poco amigable de parte de los hinchas de Talleres de Córdoba.

Talleres de Córdoba despidió a Federico Girotti y sus hinchas fueron lapidarios

En sus redes sociales oficiales, el conjunto cordobés anunció la salida de Federico Girotti, donde confirmaron que vendieron el 50 por ciento de sus derechos económicos, conservando el 50 restante. “Agradecemos a Federico su paso por la institución y le deseamos muchos éxitos en su nueva etapa profesional en el fútbol del extranjero“, confirmaron.

Tweet placeholder

Luego, hicieron un nuevo posteo, aunque en esta ocasión, apelando al sentimentalismo por dejar ir a una de sus figuras del último tiempo. “¡Gracias Fede!“, escribieron junto a un video de 44 segundos recordando sus mejores momentos en la institución.

Tweet placeholder

En ambas publicaciones, hubo algunos mensajes positivos y de agradecimiento para su despedida, pero se mezclaron con otros en los que criticaron fuertemente su paso. Esto llevó algo de confusión para los aficionados de Alianza Lima, quienes lo tienen en alta estima.

“Gracias por todo, no vuelva más” o “adiós, hasta nunca” han sido algunos de los comentarios más fuertes en contra del atacante de 26 años. Evidentemente, el goleador no deja un buen recuerdo y esto puede deberse a su última temporada, en donde convirtió sólo 4 goles en 37 partidos en este 2025.

Algunos hinchas de Talleres agradecidos por la salida de Girotti (X @pablososacaba).

Federico Girotti, recordado por un fallo en el clásico de Córdoba

Precisamente, ese mal récord goleador en este 2025 coincide con una jugada por la que quedó marcado. Es que en el Clásico de Córdoba ante Belgrano, tuvo una chance de gol en el final del partido. Quedó solo en el área y su definición fue despejada por Lisandro López, lo que hubiese sido un triunfo 1-0.

Tweet placeholder

