¿Talleres dejó ultimátum a Alianza Lima? Desde Argentina dejan contundente mensaje: “Nos extraña muchísimo…”

Uno de los jugadores que se esperaba mucho esta temporada en Alianza Lima era Federico Girotti. Llegó como el fichaje más importante no solo de los ‘Blanquiazules’, sino de todo el torneo peruano. Por lo que las expectativas sobre su juego eran muy altas, no obstante, no ha tenido los suficientes minutos para demostrar sus capacidades.

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Es por eso que desde Talleres han sido consultados sobre el actual momento del delantero de 26 años de edad. El presidente del cuadro argentino Andrés Fassi, tuvo la pregunta del periodista Paul Pérez con respecto a la situación que está pasando el atacante en la actualidad.

“Nos extraña muchísimo que un jugador de ese nivel no juegue, cuanto tenga continuidad y juegue en su puesto, será el Federico Girotti que todos conocemos”, fue la respuesta que tuvo el panelista del programa Modo Fútbol.

Por otro lado, se pudo conocer que en Argentina están preocupados por la posibilidad de reventa del futbolista. Ya que la idea que se tenía es que pueda tener minutos en Alianza, para luego poder ver la chance que llegue un club y lo pueda fichar. Pero eso lo ven muy difícil en este momento con un cuadro ‘íntimo’ que no le permite tener oportunidades de jugar.

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La respuesta de Talleres sobre Federico Girotti:

Federico Girotti vuelve al ruedo en Alianza Lima

Después de quedar sin opción de entrar en la nómina final frente a Universitario de Deportes, el delantero volvió a ser considerado por Pablo Guede que lo metió en el equipo para enfrentar a ADT. Esta es una de las principales novedades que tienen los de La Victoria para su siguiente juego por el Torneo Apertura.

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Más bien se ha hablado mucho con respecto a una posible titularidad de Girotti para este partido. No sería nada descabellado teniendo en cuenta que Paolo Guerrero no ha tenido buenos juegos, inclusive al ser un choque de altura podrían recurrir al ‘Depredador’ desde el banco para que aporte cuando la defensa esté cansada.

Esta podría ser la oportunidad que tanto estuvo pidiendo el argentino para demostrar. Por lo que tendrá que demostrar que es un hombre diferente para que así consiga marcar la diferencia en los siguientes partidos, en donde se espera que pueda convencer a su entrenador.

Datos Claves

Federico Girotti , delantero de 26 años , retornó a la convocatoria para enfrentar a ADT .

, delantero de , retornó a la convocatoria para enfrentar a . El presidente de Talleres, Andrés Fassi , cuestionó la falta de continuidad del atacante.

, cuestionó la falta de continuidad del atacante. El técnico Pablo Guede evalúa la titularidad del argentino en el próximo Torneo Apertura.