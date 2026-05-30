Pablo Guede habló sobre la planificación de Alianza Lima y sorprendió con una confesión de cara al Torneo Clausura 2026. A continuación, todos los detalles.

Ahora que Alianza Lima es el principal candidato para conseguir el título nacional luego de la obtención del Torneo Apertura 2026, cualquiera podría pensar que el comando técnico liderado por Pablo Guede junto a la directiva ya viene trabajando en refuerzos de cara al segundo semestre de la temporada. Lo más llamativo es que el mismo entrenador habló al respecto y sorprendió a varios.

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En una reciente entrevista con el diario ‘El Men‘, Pablo Guede analizó la más reciente campaña de Alianza Lima y las decisiones que se fueron dando en este recorrido que está por terminar en las próximas horas, hablando netamente del Torneo Apertura 2026. Bueno, en cuanto a la llegada de refuerzos, fue muy claro y contundente en su respuesta y por ahora no contempla este escenario.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

“Nosotros hablamos con Franco Navarro que hasta que no termine el campeonato no lo vamos a hablar“; sentenció Pablo Guede respecto al análisis y evaluaciones de jugadores que puedan llegar a Alianza Lima pensando en la segunda etapa de la presente temporada. Sabiendo que aún puedan mejorar, está clarísimo dicha situación se tomará con calma junto al área deportiva.

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La postura del plantel de Alianza Lima sobre la llegada de refuerzos en este 2026

Si bien Pablo Guede no quiso dar más detalles del tema y aseguró que por ahora no han conversado del tema, en esta ocasión fue Paolo Guerrero quien se animó confesar que le encantaría contar con dos jugadores en específico ya que están muy identificados con los colores de Alianza Lima. Es más, el goleador blanquiazul dijo que estarían cerca de llegar muy pronto al barrio de Matute.

“Renato Tapia y el mismo André Carrillo. De los que están afuera hoy, son los que estarían más cerca de llegar. Además, sus raíces y por sus venas pasa la sangre blanquiazul. Sería lindo que ellos pudieran estar aquí en Alianza Lima”; declaró Paolo Guerrero en un avance de entrevista con L1 MAX respecto a algunos jugadores de la Selección Peruana que espera en La Victoria.

Adelanto de la entrevista a #PaoloGuerrero este domingo en #ALL1mite: "Lucho (Advíncula) hizo un gran esfuerzo para salir de Boca. Feliz de que este aquí"#L1Radio



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El último partido de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 17 del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima enfrentará a FC Cajamarca el domingo 31 de mayo a las 13:15 horas en el Estadio Héroes de San Ramón. Será el último partido del equipo victoriano que por cierto contará con la presencia de Pablo Guede ya que tuvo que viajar a Argentina por un tema médico. Pese a ello, el reciente ganador del campeonato querrá cerrar esta etapa de la mejor manera y con una victoria bajo el brazo en condición de visita.

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