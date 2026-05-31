El escandaloso dato que pone a Pablo Guede por encima de DT’s top en Alianza Lima

Pablo Guede comenzó el año con muchos problemas debido a un equipo que no terminaba de convencer. Sus órdenes no se lograban completar bien en el campo, siendo eliminado de la Copa Libertadores y poniendo riesgo su permanencia. Pero se quedó y logró sorprender con números que lo envidian entrenadores de alto nivel que pasaron por el club.

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Con Alianza Lima se ha colocado de forma curiosa como el entrenador número uno en cuento a su porcentaje de puntos ganados. Según la cuenta Son Datos No Opiniones es el número uno con 72%. Esto es algo que sorprende, pues detrás ha dejado a entrenadores de gran nivel que pasaron por el conjunto de La Victoria.

Hasta el momento son 57 los puntos que ha podido ganar Alianza Lima en esta temporada, pero fueron 41 los que han logrado ganar. Esto sobrepasa a entrenadores como Paulo Autuori, Marcos Calderón y Guillermo Salas. Los cuales no han podido igualar la marca del argentino que todavía podría mejorar su marca con un buen rendimiento hasta final de año.

Los entrenadores con mejor porcentaje en Alianza Lima (Foto: Son Datos No Opiniones)

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Los números de los mejores entrenadores:

Pablo Guede (41/57)

Paulo Autuori (46/69)

Marcos Calderón (38/54)

Guillermo Salas (84/123)

En total Guede ha dirigido en 19 partidos que le dieron la posibilidad de sumar 57 puntos de los cuales logró 41. 12 victorias, 5 empates y tan solo 2 derrotas. Por otro lado, 31 goles ha marcado su equipo el cual recibió solo 10 tantos en contra.

Pablo Guede podría mejorar su números

Todavía le quedan varios partidos a Alianza lima por definir, en este caso resta un Torneo Clausura que podría hacer que suba o baje en esa tabla. Por ahora, el cuadro de La Victoria es uno de los candidatos firmes para poder ganar este certamen, pero dependerá que tan bien pueda reforzarse y mantener ese nivel.

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Así como también, que pueda mantener el nivel de su equipo. Que no bajen los brazos pues podrían tener problemas si se terminan creciendo demasiado. Igual tendrán que afrontar la Copa de la Liga, que podrían llegar a ser candidatos dependiendo de como terminen enfrentando este certamen.

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