Guillermo Viscarra contó cuándo estaría de regreso en Alianza Lima: “Siento que falta…”

Una de las grandes bajas que se presentó en la temporada para Alianza Lima es la lesión de Guillermo Viscarra. Nadie tenía en su mente que el portero boliviano terminaría fuera de los primeros partidos de la campaña 2026. Pero una lesión inesperada terminó por marginarlo de las convocatorias. Ahora se ha conocido lo que faltaría para volverlo a ver con el buzo ‘blanquiazul’.

En una entrevista para el medio Astro Multimedios, el arquero habló de todo un poco. Pero mencionó sobre su lesión, la cual ve que va mejorando de forma correcta. Por lo que él aseguró que se ve para la próxima convocatoria de la Selección de Bolivia. Recordemos que para el mes de marzo ya se jugará el repechaje, en el cual el meta se ve listo para jugar de ser necesario.

“No sé en qué fase estoy, pero si siento que falta poco. Evolucionamos bastante rápido porque el desgarro disminuyó muchísimo. Estoy tranquilo con el tema del repechaje porque todos saben que el sueño anhelado es llegar a esos partidos“, fue lo que contestó el portero.

Hay que mencionar, que el repechaje será a finales del mes de marzo, para ser más exactos el 26 de ese mes Bolivia jugará ante Surinam. Así que con lo menciona el portero, es posible que su vuelta esté para mediados del mes, jugando un partido antes de irse a México para disputar estos partidos que podrían llevarlo al segundo mundial de ‘La Verde’.

Entrevista a Guillermo Viscarra:

¿Cómo se lesionó Guillermo Viscarra?

En este caso, el golero explicó que se terminó lesionando en pleno partido de la Copa Libertadores frente a 2 de Mayo. Cuando menos lo esperaba, un saque terminó dejándolo fuera de las canchas antes de tiempo esta temporada.

“Estoy bien, gracias a Dios. Me tocó en una etapa importante para mi club, que fue en la fase previa de la Copa Libertadores. Estaba emocionado en tener una nueva participación. Fue en un saque de meta que sentí la molestia y me di cuenta de lo que era. Aguanté todo el partido para no perjudicar al equipo, pero después fue insostenible. Hicimos los exámenes y se comprobó es que era un desgarro”, declaró en ‘Astro Multimedios’.

Guillermo Viscarra calentando (Foto: Alianza Lima).

Por otro lado, el regreso del portero está próximo. Por esa razón dio a conocer que está trabajando poco a poco en campo. Esta es una gran noticia, tanto para los ‘Blanquiazules’, como también para los bolivianos que esperan tenerlo en el repechaje.

“Yo estoy tratando de ser lo más profesional en los cuidados, descansos. Todos los medios que me proporciona el club estoy tratando de usarlos y ya hubo una mejoría grandísima, ya he hecho gimnasio. El jueves comencé trabajo ya en campo como arquero, un poco limitado, pero de a pocos volviendo. Entonces todo va muy bien gracias a Dios“, señaló.

Datos Claves