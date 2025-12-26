Alianza Lima confirmó una noticia que sacudió a su hinchada: la salida oficial del portero Ángelo Campos, arquero que fue protagonista en los títulos de la Liga 1 2021 y 2022. El anuncio no pasó desapercibido y rápidamente encendió las redes sociales, donde las reacciones de los aficionados reflejaron una mezcla de gratitud, decepción y polémica.

Ángelo Campos se va de Matute con un palmarés importante bajo el brazo. Fue el arquero titular del bicampeonato, pieza clave en campañas históricas que devolvieron a Alianza Lima a la cima del fútbol peruano. Sus atajadas decisivas y regularidad en momentos clave lo convirtieron, durante ese periodo, en uno de los nombres más valorados del plantel.

Sin embargo, la salida del guardameta no estuvo exenta de controversia. En redes sociales, varios hinchas fueron duros con su despedida y apuntaron a los problemas fuera de la cancha: “Ensució todo lo bueno que hizo con escándalos vergonzosos extra deportivos”, fue uno de los comentarios que más repercusión tuvo y que resume el sentir de un sector importante de la hinchada blanquiazul.

Al mismo tiempo, otra parte de los aficionados optó por separar lo deportivo de lo personal. “Gracias por ser parte del bicampeonato”, escribieron muchos hinchas, recordando que los títulos no se explican sin su aporte bajo los tres palos. La división de opiniones refleja el impacto real que tuvo Campos en la historia reciente del club.

¿Cuánto vale actualmente Ángelo Campos?

Ángelo Campos tiene un valor de 350 mil euros, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que su mejor cotización fue en el 2023 cuando alcanzó 750 mil euros.

Con esta decisión, Alianza Lima cierra un ciclo importante en el arco y abre un nuevo escenario de cara a la próxima temporada. La salida de Ángelo Campos deja una huella marcada por los títulos, pero también por una polémica que acompañará su recuerdo.

¿Cuántos años tiene Ángelo Campos?

Ángelo Campos tiene 32 años, es un portero peruano y actualmente está sin club tras dejar Alianza Lima luego de la temporada 2025.

¿Cuántos títulos ganó Ángelo Campos en Alianza Lima?

El portero Ángelo Campos es tricampeón con Alianza Lima al ganar los títulos del 2017, 2021 y 2022.

Datos claves

Ángelo Campos deja Alianza Lima tras ganar los títulos de Liga 1 2021 y 2022.

El portero tiene actualmente un valor de mercado de 350 mil euros en Transfermarkt.