Tras la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, revelan que hay despido en Alianza Lima

El entorno del fútbol peruano se encuentra en estado de shock tras las graves denuncias de abuso sexual presentadas en Argentina contra los seleccionados Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Esta situación ha escalado rápidamente, trascendiendo lo judicial para impactar directamente en la estructura interna de Alianza Lima tras revelaciones de indisciplina.

Alianza Lima despidió a una persona del club

El periodista Eddie Fleischman sacudió las redes sociales al informar que ya se han tomado las primeras medidas correctivas dentro de la institución blanquiazul. Según el comunicador, un miembro del equipo de seguridad encargado de custodiar la concentración del club en Uruguay fue despedido de manera inmediata tras los incidentes.

Alianza Lima despidió a persona dentro del Club. (Foto: X).

Fleischman enfatizó que, independientemente del curso que tomen las investigaciones judiciales por la presunta agresión, el quiebre de los protocolos internos es innegable. La salida del agente de seguridad confirma que existieron irregularidades graves en el control de acceso y comportamiento durante la estancia del equipo en el extranjero.

El escándalo surge en un momento crítico para los jugadores mencionados, quienes no solo enfrentan un proceso legal complejo en Argentina, sino también el repudio de la opinión pública. La vulneración de las normas de convivencia deportiva pone en duda el profesionalismo de los involucrados en un contexto de alta competencia.

Hasta el momento, la directiva de Alianza Lima ha mantenido un perfil cauteloso, aunque el despido del personal de seguridad se interpreta como una admisión tácita de los fallos logísticos. Los patrocinadores del club también siguen de cerca el caso, evaluando el impacto de estas denuncias en la imagen de la marca institucional.

Se espera que en las próximas horas se brinden mayores detalles sobre las sanciones internas que recaerían sobre los futbolistas implicados. La justicia argentina continuará con las diligencias pertinentes, mientras el fútbol peruano lidia con una de las crisis de conducta más severas de los últimos años.

Alianza Lima próximamente tomará más decisiones. (Foto: X).

¿Qué pasó con los jugadores de Alianza Lima?

Los incidentes de indisciplina, presuntamente, tuvieron lugar en Uruguay, durante la gira de pretemporada o en compromisos internacionales, previo al traslado a Argentina. Algunos de los futbolistas involucrados podrían estar sujetos a cláusulas de conducta en sus contratos, lo que facultaría a sus respectivos clubes a rescindir los acuerdos sin necesidad de pagar indemnización por la comisión de faltas graves.

¿Cuándo se dio la supuesta violación?

El despido que menciona Fleischman está relacionado con el periodo de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026. Se informó que el personal de seguridad habría comprometido la concentración del equipo, dirigido por Pablo Guede, al supuestamente permitir la entrada de personas ajenas o autorizar salidas indebidas de los jugadores, rompiendo así la burbuja de concentración.

