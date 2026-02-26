Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, habló en una entrevista con el programa Modo Fútbol del canal de YouTube Linkeados. Tras el triunfo 1-0 ante Sport Boys con la polémica conferencia de prensa que protagonizó, volvió a tomar la palabra para defender su trabajo.

Desde la eliminación de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo, quien recientemente se quedó afuera ante Sporting Cristal por penales, Pablo Guede ha sido blanco de críticas. Los hinchas de Alianza Lima lo han cuestionado por el rendimiento del equipo, mientras el equipo, al menos en Liga 1, es líder del Torneo Apertura.

“Es un mazazo, sí. Esto es fútbol. Por supuesto que nadie quería quedar eliminado en la primera fase de Copa Libertadores, y la autocrítica en mi casa siempre está“, se responsabilizó por la eliminación.

Paolo Guerrero fue una de las imágenes de la eliminación ante 2 de Mayo (Getty Images).

Sin embargo, Guede, fiel a su estilo, se defendió de los rumores y hasta los pedidos de salida del conjunto ‘íntimo’. “En 40 días no van a entender al 100% una nueva idea de juego, con un nuevo entrenador. Con solo 20 días de pre-temporada empezamos a competir y a llevar 6 partidos seguidos. Este es un proceso. (¿Cuánto tiempo tardará en tener la mejor versión?) Soy DT, no adivino“, respondió.

El director técnico argentino empezó a responderle a la prensa tras los rumores que surgieron durante los últimos días donde no sólo aseguraban su despido, sino también otro tipo de hechos. Uno de los más cuestionados fue un supuesto partido amistoso donde su equipo perdió ante el Alianza Lima que juega en Liga 3.

“En la semana se hablaron muchas cosas. Se dijo que hicimos fútbol contra el equipo de Liga 3, que perdimos 5-0 y que yo anulé un gol. Ese día, yo estaba en la clínica, con una vía en la mano, a punto de ser operado de urgencia“, aseguró.

Otro de los puntos calientes de los rumores fue una supuesta indisciplina de Kevin Quevedo, revelada por el exfutbolista Reimond Manco. “Kevin Quevedo no me llegó tarde nunca. Nunca hizo una indisciplina conmigo, jamás. Él y yo sabemos por qué no juega aún. Él no hizo pretemporada con nosotros, hay un montón de circunstancias, a mí me dolió eso porque el chico está remando”, dijo.

¿Cuándo y contra quién juega Alianza Lima?

Alianza Lima juega este sábado 28 de febrero desde las 13:15 horas ante UTC en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca en el partido correspondiente a la jornada 5 del Torneo Apertura 2026. Se podrá ver en vivo por la pantalla de L1MAX y L1 Play.

