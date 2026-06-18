Tras los cambios en la Junta de Acreedores de Alianza Lima, Fernando Cabada renunció como gerente general

El directivo puso su cargo a disposición tras la recomposición de la Junta de Acreedores. Lo informó en un comunicado oficial donde expuso los logros que tuvo el club.

Fernando Cabada renunció a su cargo de gerente general de Alianza Lima a disposición. Lo comunicó a través de un comunicado oficial que hizo trascender a la opinión pública, luego de la recomposición de la Junta de Acreedores del club. El directivo se despegó de los nuevos dueños que tendrá la institución.

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Alianza Lima tendrá cambios importantes en la Junta de Acreedores. Fernando Farah, quien ya formó parte de Fondo Blanquiazul, y Antonio Armejo compraron las acreencias de la institución de La Victoria. Debido a esta recomposición, Cabada es el primer nombre de la actual dirigencia que pone su cargo a disposición.

A través de un comunicado oficial, informó de su renuncia para “facilitar una transición transparente y ordenada”. Una vez que se confirme de manera oficial esta transacción para la llegada de los nuevos dueños del club, el primer trabajo será encontrar un nuevo gerente general.

Cabada, mientras tanto, tras dar a conocer su renuncia, expuso todos los logros que tuvo como gerente general del equipo íntimo: desde todo lo que consiguió tanto en fútbol como vóley y otras áreas del club a otras tareas como la ampliación del Estadio Alejandro Villanueva y el proyecto de la construcción del nuevo Centro de Alto Rendimiento.

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Comunicado oficial de Fernando Cabada con su renuncia al cargo de gerente general de Alianza Lima

Estimada Comunidad Aliancista:

He tomado conocimiento de la reciente recomposición de la Junta de Acreedores. En atención a este hecho y con el propósito de facilitar una transición transparente y ordenada, estoy poniendo mi cargo a disposición.

Asumo esta decisión con la satisfacción de haber contribuido, junto a un equipo comprometido, al fortalecimiento de la institución durante un período de importantes desafíos y transformaciones.

Expreso mi total disposición para contribuir a la continuidad de la gestión y al cumplimiento de los objetivos institucionales que venimos alcanzando, siempre priorizando los intereses del club.

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Durante mi gestión impulsamos un proceso de ordenamiento administrativo y financiero orientado a buscar la sostenibilidad de la institución. Se implementaron procedimientos y mecanismos de control interno, se optimizaron procesos y se promovió una gestión basada en la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas. En términos institucionales, se sentaron bases sólidas para consolidar un modelo de gestión moderno y orientado a resultados.

Estos avances estuvieron acompañados por importantes logros deportivos. El primer equipo de fútbol masculino este año se consagró campeón del Torneo Apertura 2026, obteniendo 40 de 51 puntos posibles y manteniendo el invicto en el estadio Alejandro Villanueva.

En vóley femenino alcanzamos el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley y la clasificación al Campeonato Sudamericano de Clubes 2026.

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Asimismo, nuestras divisiones formativas consolidaron su liderazgo nacional al ocupar el primer lugar de la tabla acumulada de la Copa Federación Oro 2026, con una ventaja de 18 puntos sobre el segundo lugar.

También iniciamos nuestra participación en Liga 3 y nuestra categoría Sub-17 representó al club en el torneo internacional Canteras de América, realizado en Argentina.

De igual manera, nuestro equipo de Futsal Down obtuvo el título del Torneo Apertura de la Liga T21, reafirmando el compromiso institucional con la inclusión y el desarrollo integral a través del deporte.

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Quedan encaminados proyectos importantes como: Caminito Íntimo, la construcción del Museo, la ampliación del Estadio Alejandro Villanueva y el proyecto de la construcción del nuevo Centro de Alto Rendimiento.

Agradezco la confianza que depositó en mí, la Junta de Acreedores, representada en un primer momento por Jorge Zuñiga y actualmente, por Luis Felipe Bravo.

Me retiro con el orgullo de haber contribuido a dejar una institución más ordenada, más sólida y mejor preparada para afrontar los retos y oportunidades que vienen. Seguiré siendo un aliado de esta institución histórica que representa la pasión de millones de personas.

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Atentamente,

Fernando Cabada Samamé Gerente General

El comunicado completo de Fernando Cabada poniendo su renuncia a disposición (Alianza Lima).

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