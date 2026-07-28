Mientras Arsenal pierde a Vinicius Junior, ahora pone todos sus esfuerzos por otro brasileño

Vinicius Junior se quedará en el Real Madrid, Arsenal no tiene nada que hacer y por eso ahora tiene intensión de buscar otro brasileño.

El Arsenal está en la búsqueda de tener un equipo potente para la nueva temporada. Pero no está siendo fácil para el equipo de Mikel Arteta encontrar a los intérpretes necesarios. Las estrellas no están baratas y por ahora no ha podido traer a nadie para hacer un equipo más fuerte.

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La idea que tenía el conjunto ‘gunner’ era ir con todo por Vinicius Junior, pero parece que el Real Madrid tiene otro pensamiento. Según lo que se conoce por Sky Sports, el cuadro de España no lo quiere vender en estos momentos y espera que se llegue a un acuerdo para la renovación.

Vinicius Junior sorprendido (Foto: Getty).

Si bien todavía no hay un acuerdo entre el cuadro ‘blanco’ y el brasileño. Se espera que se pueda llegar a dar pronto, eso sí no se sabe si es que por ahí la oferta del cuadro de Londres pueda seducir. No obstante, por ahora no hay opción que eso pueda llegar a pasar.

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Arsenal busca un nuevo refuerzo brasileño

Mientras lo de Vinicius parece algo que no se va a llegar a completar. El cuadro de Londres está buscando el fichaje del compañero en la Selección de Brasil de ‘Vini’. Hablamos de Bruno Guimaraes, quien al parecer quiere moverse de club esta temporada e ir a un conjunto más importante.

Lo que se conoce por el periodista Ben Jacobs es que el Arsenal está presionando para poder fichar al jugador de Newcastle United. Actualmente el cuadro de las ‘urracas’ está esperando una cifra que supere los 76 millones de euros para recién dejarlo ir.

Bruno Guimaraes celebrando (Foto: Getty).

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Según lo que se sabe, ya casi están llegando a un acuerdo por él. Así que se esperaría que pronto pueda llegar a darse la firma de este traspaso. Que sería uno de los grandes fichajes de los ‘cañoneros’ en esta campaña.

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