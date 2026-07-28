Piero Quispe fue presentado en Universitario y dejó mensaje impresionante al besar la camiseta

Se confirmó el regreso de Piero Quispe a Universitario. Después de varios días donde se confirmó. Y soltó una declaración bastante llamativa.

El volante nacional está de regreso en Ate para asumir la conducción del equipo. Firmó un contrato a largo plazo y sus primeras palabras encendieron a toda la hinchada crema. Una auténtica bomba sacudió el mercado de pases del fútbol peruano, pensando en lo que viene siendo el Torneo Clausura 2026.

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Piero Quispe regresa a Universitario

Tras su valioso paso por el fútbol del exterior en las filas de los Pumas de la UNAM de México y una reciente etapa a préstamo en el Sydney FC del balompié australiano, Piero Quispe pegó el retorno a casa. Universitario de Deportes hizo oficial su fichaje estelar, provocando una ola de reacciones entre los aficionados merengues y encendiendo las alarmas en sus rivales de turno. El talentoso mediocampista selló un vínculo de larga duración y estará ligado a la institución hasta fines de 2027.

Piero Quispe firmó su contrato en Universitario. (Foto: X).

Su retorno no solo representa un golpe sobre la mesa en lo institucional, sino también la solución exacta a lo que le venía faltando al esquema táctico del equipo. Quispe llega para aportar ese perfil distinto: un volante rompe líneas, capaz de aguantar la pelota de espaldas, pisarla en espacios reducidos y resolver en los metros finales donde los partidos se traban.

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Un mensaje que retumba en todo el fútbol peruano

Durante su presentación oficial, el momento de mayor carga emotiva se vivió al volver a vestir la indumentaria merengue. Quispe no dudó en besar el escudo de la ‘U’ ante las cámaras, dejando una frase categórica que caló hondo en el sentir del hincha y envió un directo recado a los rivales:

“Grande hay uno solo”. Piero Quispe, Universitario de Deportes.

El gesto y las palabras del volante trajeron de inmediato gratos recuerdos a los seguidores cremas, quienes rememoraron sus mejores actuaciones en el torneo local y la identidad con la que siempre defendió la camiseta.

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La pieza clave para el proyecto crema

En el plano estrictamente futbolístico, la llegada de Piero Quispe le otorga al plantel una variante diferencial. En encuentros donde los equipos rivales se repliegan en el Monumental, su capacidad para encarar por el carril interior, filtrar pases gol y generar faltas en zona de peligro será determinante.

Con un proyecto asegurado hasta finales del 2027, Universitario no solo fortalece su equipo para los retos inmediatos, sino que asegura talento, jerarquía y un enorme sentido de pertenencia para las próximas temporadas. La fiesta está armada en Ate y el hincha vuelve a soñar en grande.

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