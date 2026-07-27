Ignacio Buse se prepara para iniciar la gira sobre cemento en Norteamérica. En las últimas horas, recibió una buena noticia de cara a su estreno en el Masters 1000 de Canadá.

El Masters 1000 de Canadá recibió una dura noticia este lunes 27 de julio cuando quedan algunos días para el inicio de su cuadro principal. Las figuras Jannik Sinner, número uno del mundo, y Novak Djokovic, mayor ganador de torneos de Grand Slam (24) son bajas para este certamen, lo mismo que el español Carlos Alcaraz. Todas estas ausencias le permiten a Ignacio Buse, la raqueta número uno del Perú, ser cabeza de serie.

Publicidad

Durante los últimos años, el Masters 1000 de Canadá ha sufrido de bajas importantes. Esto se debe a un problema en el calendario donde los tenistas prefieren arrancar su participación en la gira norteamericana sobre cemento para el Masters 1000 de Cincinnati (se juega luego de Canadá) y, así, descansar una semana tras la actividad en Wimbledon.

Las bajas de Djokovic y Sinner confirman la crisis en el Masters 1000 de Canadá (X @josemorgado).

Por eso, en esta edición 2026, tanto Sinner como Djokovic deciden descansar para llegar de la mejor manera a Cincinnati y, posteriormente, al US Open, cuarto y último Grand Slam del año. En el caso de Carlos Alcaraz, se viene recuperando de una lesión en su muñeca derecha.

Publicidad

Ignacio Buse se beneficia de las bajas de Djokovic y Sinner y se mete como cabeza de serie

Estas nuevas bajas para el Masters 1000 de Canadá (se juega entre el 2 y el 13 de agosto) significan una buena noticia para Ignacio Buse. Es que el actual número 34 del ranking ATP entró como uno de los preclasificados al cuadro principal de este importante torneo. ¿Qué significa esto? Le permitirá comenzar su participación desde la segunda ronda.

Buse, quien llegó a cuartos de final del ATP 250 de Kitzbühel (fue eliminado por Tomás Etcheverry), tendrá algunos días más de descanso para llegar de la mejor manera a su estreno en la gira norteamericana sobre cemento. Cabe recordar que, luego de Wimbledon, jugó tanto en Kitzbühel como en Gstaad sobre arcilla.

Aún resta conocer cómo quedará conformado el cuadro principal del ATP Masters 1000 de Canadá, que se jugará en Montreal. Por lo cual, el tenista limeño podría ser el 30º o 31º preclasificado. De cualquier manera, esto también es una prueba de su buen momento en el circuito.

Publicidad

La oportunidad que tiene Ignacio Buse en la gira norteamericana sobre cemento

Luego de su participación en Gstaad y Kitzbühel, Ignacio Buse logró mantenerse en el Top 35 del ranking ATP cuando tenía que defender puntos importantes de sus participaciones pasadas. Ahora, tiene una buena oportunidad de escalar posiciones en la gira norteamericana sobre cemento.

Por llegar a la segunda ronda del Masters 1000 de Canadá, el peruano ya se aseguró puntos importantes, casi equivalentes a los que ganó en 2025 cuando fue semifinalista del Challenger de Cancún (defiende 35 puntos). Además, jugará el US Open (defiende 40) directamente desde el cuadro principal, algo que el año pasado había logrado, pero jugando desde la qualy.

Compartimos la defensa de puntos de Ignacio Buse al cierre del 2026 pic.twitter.com/MBr44NdfDI — Atperu oficial (@ATPeruoficial) June 4, 2026

Publicidad

Nacho ya confirmó su presencia en el Masters 1000 de Cincinnati, por lo que pase lo que pase en su participación, sumará puntos que le permitirían subir en el ranking ATP. Por supuesto, la cantidad de puestos que avance dependerá de qué tan bien le vaya en todos estos torneos que juegue sobre cemento.

DATOS CLAVE