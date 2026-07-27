No llegó a Chile, pero Vozinha ya enfrenta su primer problema en Colo Colo

El popular arquero aún no se suma a Colo Colo y ya afronta un inesperado inconveniente relacionado con el nombre que llevará en su camiseta.

La llegada de Vozinha a Colo Colo ha generado gran expectativa luego de las destacadas actuaciones que tuvo con Cabo Verde en el Mundial 2026. Sin embargo, pese a que aún no se incorpora al plantel albo, el experimentado arquero ya se encontró con un inesperado inconveniente que podría afectar un detalle muy particular de su presentación oficial.

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Y es que el guardameta, reconocido internacionalmente por el nombre de “Vozinha”, no tendría permitido utilizar ese distintivo en su camiseta debido al reglamento vigente de la Liga de Primera de Chile, que establece normas específicas sobre la identificación de los futbolistas.

De momento, Vozinha NO PODRÁ usar su apodo en su camiseta de arquero en Colo-Colo: la Liga de Primera de Chile PROHÍBE los apodos en las casacas de los futbolistas profesionales.



Si no aprueban el pedido extraordinario llevado a cabo por el Albo, la sensación del Mundial tendrá… pic.twitter.com/8DrOS7IMN4 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 27, 2026

Vozinha no podría utilizar su apodo en Colo Colo

Uno de los primeros obstáculos que apareció para el arquero caboverdiano tiene relación con el nombre que lucirá en la espalda de su camiseta. De acuerdo con el reglamento de la Liga de Primera, los jugadores deben utilizar su apellido paterno, materno o ambos, por lo que los apodos y sobrenombres no están permitidos de manera regular.

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El nombre completo del portero es Josimar José Évora Dias, por lo que, en principio, esa sería la identificación que debería aparecer en su indumentaria una vez sea inscrito oficialmente por Colo Colo.

Vozinha, arquero de Cabo Verde.

Colo Colo buscaría una excepción ante la ANFP

Pese a la normativa vigente, el cuadro albo todavía mantiene una posibilidad para conservar el nombre con el que el arquero se hizo conocido a nivel internacional. La dirigencia tendría previsto presentar una solicitud extraordinaria ante la ANFP para pedir una excepción que le permita utilizar “Vozinha” en su camiseta.

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La intención responde a que el guardameta ha desarrollado prácticamente toda su carrera deportiva bajo ese nombre, el mismo que utilizó durante el Mundial 2026 y con el que es reconocido por hinchas, medios de comunicación y organismos internacionales.

Finalmente Vozinha no llegará este martes a Chile

Aunque en un principio se esperaba que el arquero arribara este martes para incorporarse a los entrenamientos, su viaje tendrá que esperar algunos días más.

Y es que el futbolista continúa realizando los trámites correspondientes para obtener los permisos laborales y de residencia necesarios antes de ingresar al país.

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Desde el entorno del jugador mantienen la tranquilidad y aseguran que la documentación ya se encuentra en proceso. Una vez culminen las gestiones administrativas, Vozinha podrá viajar a Chile para ponerse a disposición del cuerpo técnico de Colo Colo e iniciar oficialmente su nueva etapa en el fútbol chileno.

DATOS CLAVES

Vozinha no podría usar su apodo en Colo Colo por el reglamento chileno.

Colo Colo pedirá una excepción a la ANFP para permitir el nombre “Vozinha”.

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