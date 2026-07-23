Las grandes ausencias de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Varias jugadoras rechazaron el llamado de Antonio Rizola, mientras que otras informaron que por motivos personales no podrán ser parte.

Antonio Rizola presentó la convocatoria final de 14 jugadoras que defenderán a la Selección Peruana en la Copa Sudamericana de Vóley 2026, certamen que se está desarrollando en Lima.

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No obstante, además de las voleibolistas elegidas, la lista generó sorpresa por la ausencia de varias deportistas que habían sido habituales en las últimas convocatorias del equipo absoluto.

Las ausencias responden a diferentes razones. Algunas no fueron consideradas por problemas físicos, otras quedaron fuera por decisión técnica de Antonio Rizola y un tercer grupo fue convocado para disputar los Juegos Panamericanos Universitarios, competencia que se llevará a cabo en las mismas fechas.

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¿Qué jugadoras quedaron fuera por lesión?

Entre las ausencias más importantes aparecen Aixa Vigil, Claudia Palza y Ginna López, quienes todavía se recuperan de distintas lesiones. Por ello, el comando técnico optó por no arriesgarlas y espera tenerlas en mejores condiciones para el Campeonato Sudamericano de septiembre, que se disputará en Brasil.

Al presentar la convocatoria, el estratega brasileño señaló que la condición física fue clave para definir la nómina y aseguró que solo contará con jugadoras que se encuentren al ciento por ciento.

Rizola también se pronunció sobre el caso de Vigil, una de las jugadoras más importantes del plantel: “Aixa desde que llegó (a Videna) no salta. Está lesionada desde que terminó la Liga Nacional”.

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Las que no fueron consideradas por decisión técnica

No todas las bajas se debieron a lesiones. Por decisión técnica, Antonio Rizola tampoco incluyó en la lista final a Mirian Patiño, Thaisa Mc Leod y Lucía Magallanes, pese a que las tres participaron en los entrenamientos de la selección peruana en la Videna.

También quedaron fuera Fabiana Távara, Ingrid Herrada, Pamela Cuya, Xina Cortez y Alexandra Machado, quienes participaron en los entrenamientos, pero no habrían terminado de convencer al DT para integrar la lista final.

Las jugadoras que rechazaron la convocatoria de Rizola

Desde la llegada de Antonio Rizola, la Selección Peruana de Vóley ha afrontado constantes bajas por la decisión de varias jugadoras de no atender las convocatorias. Esta situación volvió a repetirse de cara a la Copa Sudamericana y el Campeonato Sudamericano, obligando al entrenador brasileño a trabajar sin contar con todas sus principales figuras.

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Entre las ausencias más importantes aparecieron Ángela Leyva, Maguilaura Frías, Esmeralda Sánchez, Ysabella Sánchez, Maricarmen Guerrero y Flavia Montes. Mientras algunas argumentaron lesiones o problemas físicos, otras señalaron motivos personales o prefirieron enfocarse en definir su futuro deportivo antes de regresar a la selección.

A esta lista también se suman Clarivett Yllescas y Angélica Aquino. La central explicó que su estado físico ya no le permite afrontar la exigencia de competir simultáneamente con Alianza Lima y la selección, mientras que la jugadora de San Martín sostuvo que tenía asuntos personales pendientes y considera que es momento de dar paso a una nueva generación de voleibolistas.

DATOS CLAVES

Antonio Rizola convocó a 14 jugadoras para la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

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Aixa Vigil, Claudia Palza y Ginna López quedaron fuera por lesión.