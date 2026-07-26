Mucho menos que Arturo Vidal: el salario de Vozinha como fichaje estrella de Colo Colo

Vozinha es nuevo jugador de Colo Colo de Chile y el aspecto salarial genera noticia en el ámbito internacional ya que ganará menos dinero que varios referentes de la actual plantilla. Veamos todos los detalles.

Vozinha es el jugador del momento a nivel sudamericano. El arquero revelación del Mundial 2026 con la camiseta de Cabo Verde llegará a nuestro continente para defender los colores de Colo Colo y recientemente se acaban de conocer más detalles de la negociación concretada. Hablando del aspecto financiero, el refuerzo africano ni siquiera formará parte de los tres cracks mejores pagados.

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Fuente: Getty Images.

De acuerdo a una revelación del reconocido medio chileno ‘Radio ADN‘, hemos podido saber que el salario mensual de Vozinha estará muy por debajo de la figura y referente de Colo Colo como lo es Arturo Vidal. Así es, el experimentado guardameta de 40 años percibirá 47 millones de pesos chilenos, lo cual al cambio de dólares americanos vienen siendo un promedio cercano a los 50 mil.

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Arturo Vidal tiene una remuneración de 114 millones de pesos chilenos que al cambio representarían unos 120 mil dólares. Además, Vozinha tampoco estará cerca de otros protagonistas muy importantes de la plantilla chilena ya que Claudio Aquino cobra 80 millones de pesos chilenos (85 mil dólares) y Javier Correa gana actualmente unos 70 millones de pesos chilenos (75 mil dólares).

¿Cuándo será el arribo de Vozinha a Colo Colo y por cuánto tiempo firmará?

Si bien el anuncio oficial del fichaje de Vozinha a Colo Colo se realizó hace algunos días, todavía no ha pisado suelo chileno y durante las últimas horas se pudo confirmar la información de la fecha en que será presentado en su nuevo equipo. Distintos medios sureños aseguran que el arquero caboverdiano llegará el próximo martes 28 de julio a la ciudad de Santiago para firmar su contrato.

Dicho esto, el acuerdo entre Colo Colo y Vozinha está pactado para 18 meses y algunos dicen que en principio sería de 6 meses con la posibilidad de que pueda renovarse por un año dependiendo de ciertos objetivos cumplidos. Es importante tener en cuenta y resaltar que el futbolista llega en condición libre luego del Mundial 2026 y de su paso por GD Chaves de la segunda división de Portugal.

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