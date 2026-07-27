Universitario inicia plan renovación de contratos: negocia con 3 jugadores

La directiva de Universitario busca la continuidad de 3 referentes. Hay negociaciones avanzadas por uno de ellos.

Universitario de Deportes ya está dando los primeros pasos en el plan de renovación de contratos. Varios futbolistas terminan sus vínculos a fines de este 2026, por lo que la directiva inició conversaciones con algunos de ellos para definir sus futuros. En este sentido, hay 3 jugadores a los que se les busca la continuidad en La U.

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Son los casos de Álex Valera, Jairo Concha y Andy Polo. Según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de Max (L1MAX), estos tres jugadores ya están en conversaciones con los directivos para renovar sus respectivos contratos con Universitario.

Según precisó Peralta, Valera es el que más cerca está de extender su vínculo con el cuadro crema. “Podría haber novedades esta semana o a inicios de la que viene”, aseguró. La idea es que el goleador continúe en Ate. La renovación podría ser por dos años más, es decir, hasta diciembre de 2028, de acuerdo a la mencionada fuente.

En tanto, lo de Concha y Polo están en las primeras conversaciones. Luego del partido ante Cusco FC, el mencionado periodista conversó con Jairoco y le confirmó que está en los primeros diálogos para la renovación. Lo mismo ocurre con La Joya.

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🎙️ @Gustavo_p4: "LA U ESTÁ HABLANDO CON VALERA, CONCHA Y POLO PARA LA RENOVACIÓN CON EL CLUB"



"Valera es el que está más cerca de renovar"#HablemosDeMAX



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Universitario debe definir el futuro de varios jugadores

Así como estos tres nombres ya están en charlas de renovación, La U debe definir qué pasará con los otros futbolistas que a fin de año finalizan sus contratos. El gerente deportivo Antonio García Pye y el administrador Franco Velazco deberán evaluar las situaciones de cada jugador durante las próximas semanas.

Entre los jugadores que terminan contrato en diciembre de 2026, además de Valera, Concha y Polo, hay varios nombres importantes:

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Miguel Vargas (Arquero)

(Arquero) Jhefferson Rodríguez (Arquero)

(Arquero) Caín Fara (Defensor)

(Defensor) Aldo Corzo (Defensor)

(Defensor) Jorge Murrugarra (Mediocentro)

(Mediocentro) Horario Calcaterra (Mediocentro)

(Mediocentro) Héctor Fértoli (Mediocentro)

(Mediocentro) Bryan Reyna (Delantero)

(Delantero) José Tunche Rivera (Delantero)

Varios de estos jugadores no tienen continuidad con Héctor Cúper como entrenador como los casos de Horacio Calcaterra o Bryan Reyna. En tanto, otros como José Rivera o Héctor Fértoli se juegan mucho en las próximas semanas. Por su parte, lo de Caín Fara es cuestión de tiempo para que se definan las conversaciones para la renovación de contrato y evitar así una salida que no le genere ningún tipo de rédito al club.

DATOS CLAVE

Álex Valera negocia renovar con Universitario por dos años, hasta diciembre de 2028.

negocia renovar con Universitario por dos años, hasta diciembre de 2028. Jairo Concha y Andy Polo iniciaron conversaciones para extender sus vínculos con Universitario.

iniciaron conversaciones para extender sus vínculos con Universitario. Diciembre de 2026: finalizan los contratos de otros nueve futbolistas dirigidos por Héctor Cúper.