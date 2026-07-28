Tras rechazar al fútbol de China, Adrián Ugarriza recibe terrible noticia

Adrián Ugarriza recibió una mala noticia después de decirle que no a un equipo de China que lo estaba buscando fichar.

Adrián Ugarriza recibió una mala noticia después de rechazar la oferta de un equipo de China. Y es que se conoció que el jugador se terminó lesionando, con esto se perdió un partido con el cuadro de Kiryat Shmona en el comienzo de la temporada en Israel.

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Su equipo por su parte debutó en la Copa Toto Ligat AI con triunfo. Sin el peruano comenzaron con el pie derecho venciendo al Maccabi Haifa. Pese a que no estuvo su goleador, se las ingeniaron para poder vencer a un duro rival en este certamen.

Victoria del Ironi Kiryat Shomna (Foto: Kiryat Shomna).

El cuadro de Maccabi Haifa es la segunda vez que pierde. En este caso fue un 3-0 en contra el que recibió en la casa del Ironi Kiryat Shmona. Por lo pronto con esta victoria saltan hasta el puesto número 2 de la tabla de posiciones con tres puntos.

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Se espera que el peruano pueda recuperarse de sus molestias físicas pronto para volver a jugar en este equipo. Por el momento no se sabe cuando estará otra vez apto para poder volver a jugar con normalidad.

¿Por qué Adrián Ugarriza decidió rechazar al equipo Chino?

Si bien no se han conocido los detalles de este rechazo, el peruano quiere quedarse en su club. Le ha ido muy bien, por lo que prefiere al menos mantenerse una temporada más esperando repetir el plato y por ahí poder emigrar a una liga más competitiva.

Recordemos que la campaña pasada hizo 18 goles, una cifra nada despreciable para un jugador en el extranjero. Más aun teniendo en cuenta que no juega en un equipo que pelea los primeros lugares de la tabla de posiciones.

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