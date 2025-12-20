Erick Noriega rompió el silencio y reveló el papel clave que tuvo Hernán Barcos en su fichaje por Gremio, dejando una historia que conecta directamente a Alianza Lima. El defensor peruano no dudó en destacar que el ‘Pirata’ fue determinante en el proceso, tanto en lo profesional como en lo personal, cuando se definía el que hasta ahora es el momento más importante de su carrera.

“Tuvo mucho que ver, ayudó bastante”, confesó Noriega en charla con L1 MAX, dejando en claro que Barcos no fue un simple consejero más. Según contó, Gremio se comunicó directamente con el delantero argentino, quien no solo dio referencias positivas del jugador, sino que también actuó como un puente de confianza entre el club brasileño y el futbolista peruano, algo clave para que la operación avance con firmeza.

Pero el apoyo no quedó ahí. Noriega explicó que Barcos también lo orientó fuera de lo estrictamente futbolístico: le habló de la ciudad, del club y del día a día en Porto Alegre, ayudándolo a tomar una decisión con mayor seguridad. En un mercado donde muchas veces los jugadores saltan al vacío, el consejo de un referente con experiencia internacional terminó siendo decisivo.

A nivel emocional, Noriega no ocultó que la salida de Barcos de Alianza Lima le generó tristeza. “Obvio que me entristeció que se fuera de Alianza”, admitió, recordando el peso simbólico del ‘Pirata’ en el club íntimo. Para el zaguero, Barcos no es solo un excompañero, sino un ídolo y un referente histórico, cuya ausencia deja un vacío fuerte en Matute

Hernán Barcos y Erick Noriega jugando en Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Erick Noriega destacó el rol de Hernán Barcos en Alianza Lima

Erick Noriega habló de lo importante que fue Hernán Barcos en su pase de Alianza Lima a Gremio. De igual forma, el defensor también lamentó la salida del ‘Pirata’ del cuadro íntimo e indicó que seguramente en un futuro regresará con un cargo dirigencial.

Finalmente, Noriega dejó una frase que resonó fuerte en el hincha blanquiazul y que mantiene viva la ilusión: “Es un símbolo y seguro regresará a Alianza”. Mientras él inicia su camino en Gremio con el respaldo de uno de los grandes referentes del fútbol sudamericano, Alianza Lima sigue ligado a Barcos incluso en su ausencia, confirmando que su influencia trasciende camisetas y fronteras.

¿Cuánto dinero gana Erick Noriega?

Erick Noriega gana 40 mil dólares mensuales en Gremio, según la última información actualizada de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 480 mil dólares.

¿Hasta cuándo Erick Noriega tiene contrato con Gremio?

Erick Noriega tiene contrato oficial con Gremio hasta diciembre del 2028. Llegando en agosto del 2025, el defensor no tardó en colocarse como uno de los titulares del plantel.

