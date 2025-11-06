Hinchas de Gremio aceptaron que se cometió un gran error con Erick Noriega: “Raro momento”

En Brasil no dejan de hablar del presente de Erick Noriega, el defensor peruano que tiene un gran momento en Gremio de Porto Alegre. Lo curioso es que el club gaúcho nunca lo fichó pensando en reforzar la defensa, sino como una posible alternativa en el mediocampo.

El tiempo demostró que el futbolista peruano tenía condiciones naturales de zaguero central y ahora, tras su destacada evolución, los propios hinchas del Gremio reconocen que el club cometió un error pues lo buscaron como volante.

La situación la explicó la cuenta Rei do Sul en X: “Incluso en el mayor éxito de esa administración, hubo, en un raro momento, un error. Buscaban un mediocampista defensivo y terminaron con un señor defensa. ¡Qué gran defensor es Erick Noriega!”.

Noriega, de 24 años, se ha consolidado como uno de los defensores peruanos más prometedores, con un físico imponente, buena salida desde el fondo y carácter competitivo. Su desempeño ha llamado la atención incluso de equipos del exterior y hoy es un fijo en la Selección Peruana.

Erick Noriega y André Carrillo luego del Corinthians vs. Gremio. (Foto: André Carrillo)

Los números de Erick Noriega con Gremio

Erick Noriega lleva jugando 12 partidos con Gremio en el Brasileirao y en todos fue titular. Acumulando un total de 1024 minutos, el defensor peruano recibió una puntuación de 7.01 por parte de Sofascore, además de realizar 52 toques en promedio por partido, 34 pases precisos por cotejo y 5 despejes en promedio por duelo.

Lo que empezó como una búsqueda de mediocampistas terminó revelando a un defensor de enorme potencial. Los hinchas de Gremio reconocieron que el club se equivocó con Erick Noriega, pues lo querían como volante, pero hoy terminó como defensa y vaya que brilla.

¿Cuándo dinero gana Erick Noriega?

Erick Noriega gana 40 mil dólares mensuales en Gremio, según la última información actualizada de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 480 mil dólares.

¿Hasta cuándo Erick Noriega tiene contrato con Gremio?

Erick Noriega tiene contrato oficial con Gremio hasta diciembre del 2028. Llegando en agosto del 2025, el defensor no tardó en colocarse como uno de los titulares del plantel.

Datos claves

Erick Noriega juega actualmente como defensa en el club Gremio de Porto Alegre de Brasil.

