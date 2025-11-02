Es tendencia:
El error defensivo de Erick Noriega en el 1-0 de Corinthians ante Gremio por el Brasileirao

Pese a que jugó un buen partido, el peruano protagonizó un blooper en el primer gol del 'Timao'. Conoce qué fue lo que pasó.

Por Nicole Cueva

Error de Erick Noriega en Corinthians vs. Gremio
Erick Noriega volvió a ser noticia tras cometer un error en salida luego de un tiro libre aparentemente inofensivo, que Corinthians, con André Carrillo en cancha, aprovechó para abrir el marcador en el Brasileirao. Mientras un futbolista peruano celebraba, el otro sufría un momento de frustración.

El blooper de Erick Noriega ante Corinthians de André Carrillo

A los 15 minutos del primer tiempo, Corinthians, con el peruano André Carrillo como titular, consiguió un tiro de esquina que derivó en el único gol del encuentro hasta ese momento.

En un momento en que la pelota parecía controlable para el arquero de Gremio, Tiago Volpi, Erick Noriega falló en el despeje, permitiendo que el balón pasara por encima de él y quedara desprotegido en el área rival. Los locales aprovecharon la oportunidad y Gustavo Henrique anotó de cabeza.

Después del gol, los futbolistas del ‘Timao’ festejaron la apertura del marcador, mientras que el defensor peruano permaneció en el césped lamentando el momentáneo 1-0 en contra.

Corinthians y Gremio en la tabla de posiciones

Como el equipo de André Carrillo logró imponerse sobre Gremio por 2-0, alcanzó los 42 puntos y se posiciona en el noveno lugar, quedando a solo seis unidades de clasificar al torneo más importante de Sudamérica.

Por su parte, el conjunto de Erick Noriega se mantuvo en el puesto 12 con 39 puntos, lejos de la zona de clasificación a la Libertadores y al borde de perder su lugar en la Copa Sudamericana 2026.

