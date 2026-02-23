Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Universitario habría tomado decisión con Javier Rabanal tras polémicas declaraciones, según José Carvallo

El exportero del cuadro 'crema' se pronunció tras lo dicho por el estratega español a raíz del empate con el elenco 'rimense'.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
José Carvallo sobre Javier Rabanal
© Composición Bolavip PerúJosé Carvallo sobre Javier Rabanal

José Carvallo se refirió a los comentarios contundentes que Javier Rabanal realizó tras el empate de Universitario de Deportes frente a Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo, destacando que los jugadores han adoptado una posición clara y decidida frente a la situación.

Publicidad

José Carvallo en desacuerdo con Javier Rabanal

Inicialmente, el exarquero de la ‘U’ señaló que valoró la autocrítica del entrenador español respecto a los errores en los cambios, pero consideró que lo que vino después no fue adecuado, ya que incluyó comentarios sobre el desempeño de varios futbolistas.

Hasta cuándo dijo el responsable soy yo, hasta ahí nomás. Después lo que dijo que los que entraron, que el nivel bajo, todo bien, pero eso en la interna”, señaló en primera instancia durante el programa ‘Al Límite’ de Liga 1 Max.

Además, Carvallo expresó que no le pareció correcta la manera en que Rabanal se refirió a Murrugarra, Ancajima y Edison Flores, pues considera que los tres jugadores tienen un buen control del balón. “Dice que mete jugadores para que tengan el balón. Ancajima tiene manejo de balón, Murrugarra tiene manejo de balón, ‘Orejas’ tiene manejo de balón”.

Publicidad

¿Qué hará Universitario al respecto?

Por último, José Carvallo indicó que lo más probable es que Universitario de Deportes tenga una reunión con Javier Rabanal este lunes, ya que los jugadores no se sintieron cómodos al verse expuestos de esa manera.

“Seguramente hablarán el lunes. El plantel de la ‘U’ es pesado, no es cualquier equipo de chicos. Yo creo que ese tema se va a tocar porque no gusta quedar expuestos“, sentenció.

Tweet placeholder
Publicidad

DATOS CLAVES

  • José Carvallo criticó al técnico Javier Rabanal por exponer públicamente el rendimiento de sus jugadores.
  • El exarquero cuestionó que el DT señalara falta de manejo de balón en Edison Flores.
  • El plantel de Universitario tendría una reunión este lunes con Rabanal por la incomodidad generada.
Publicidad
Nicole Cueva
Nicole Cueva
Lee también
Carvallo le restó importancia a la capitanía en Universitario
Agenda

Carvallo le restó importancia a la capitanía en Universitario

Carvallo aclaró su situación en Universitario: ¿se queda o se va?
Universitario

Carvallo aclaró su situación en Universitario: ¿se queda o se va?

José Carvallo destaca la riqueza de Universitario de Deportes para este 2023
Futbol Peruano

José Carvallo destaca la riqueza de Universitario de Deportes para este 2023

Mejor que Alejandro Duarte y Angelo Campos: el datazo de José Carvallo en la Liga 1 2021
Futbol Peruano

Mejor que Alejandro Duarte y Angelo Campos: el datazo de José Carvallo en la Liga 1 2021

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo