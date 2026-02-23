Universitario habría tomado decisión con Javier Rabanal tras polémicas declaraciones, según José Carvallo

José Carvallo se refirió a los comentarios contundentes que Javier Rabanal realizó tras el empate de Universitario de Deportes frente a Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo, destacando que los jugadores han adoptado una posición clara y decidida frente a la situación.

José Carvallo en desacuerdo con Javier Rabanal

Inicialmente, el exarquero de la ‘U’ señaló que valoró la autocrítica del entrenador español respecto a los errores en los cambios, pero consideró que lo que vino después no fue adecuado, ya que incluyó comentarios sobre el desempeño de varios futbolistas.

Hasta cuándo dijo el responsable soy yo, hasta ahí nomás. Después lo que dijo que los que entraron, que el nivel bajo, todo bien, pero eso en la interna”, señaló en primera instancia durante el programa ‘Al Límite’ de Liga 1 Max.

Además, Carvallo expresó que no le pareció correcta la manera en que Rabanal se refirió a Murrugarra, Ancajima y Edison Flores, pues considera que los tres jugadores tienen un buen control del balón. “Dice que mete jugadores para que tengan el balón. Ancajima tiene manejo de balón, Murrugarra tiene manejo de balón, ‘Orejas’ tiene manejo de balón”.

¿Qué hará Universitario al respecto?

Por último, José Carvallo indicó que lo más probable es que Universitario de Deportes tenga una reunión con Javier Rabanal este lunes, ya que los jugadores no se sintieron cómodos al verse expuestos de esa manera.

“Seguramente hablarán el lunes. El plantel de la ‘U’ es pesado, no es cualquier equipo de chicos. Yo creo que ese tema se va a tocar porque no gusta quedar expuestos“, sentenció.

