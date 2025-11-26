Es tendencia:
Drama para Erick Noriega: Su fichaje a un histórico de Italia peligra tras sufrir una durísima lesión

Erick Noriega despertó el interés de un gigante de Italia por sus buenos partidos con Gremio, pero una lesión podría truncar el pase.

Por Aldo Cadillo

¿Erick Noriega a Italia?
© Producción Bolavip.¿Erick Noriega a Italia?

El gran momento de Erick Noriega en Gremio venía despertando el interés de varios clubes, pero uno de ellos destacó con fuerza desde Italia. El zaguero peruano estaba siendo seguido de cerca por el departamento de scouting, según el periodista brasileño Fábio Vargas.

Sin embargo, este escenario prometedor se vio abruptamente frenado por la reciente lesión que sufrió el central. El percance físico llegó en un momento crítico, justo cuando Atalanta evaluaba avanzar en negociaciones formales. Aunque el club europeo no retiró su interés, la situación obliga a replantear plazos, riesgos y montos.

“Erick Noriega, una figura destacada del Gremio, ha recibido dos ofertas: una de México y otra de Atalanta. Actualmente lesionado, no se espera que Noriega sea traspasado ahora, quizás a mediados de 2026”, comentó el periodista Fábio Vargas.

La lesión, sin embargo, genera un freno natural. Atalanta necesita certezas médicas y garantías sobre la recuperación de Erick Noriega antes de avanzar en cualquier tipo de oferta. En fichajes de proyección —como suele manejar el club—, la disponibilidad física es tan importante como el rendimiento mostrado.

Erick Noriega se lesionó. (Foto: X)

¿Erick Noriega se va al Atalanta?

Atalanta mostró interés por Erick Noriega, según el periodista Fábio Vargas. Si bien también hay una propuesta más de México, estas tentativas se ven frenadas tras la fuerte lesión que sufrió el defensa peruano.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre la renovación de Hernán Barcos?: “Lo más importante…”

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre la renovación de Hernán Barcos?: “Lo más importante…”

Aun así, en Gremio mantienen la esperanza de que el interés europeo no se disuelva por completo. Noriega sigue siendo visto como un defensor con techo alto y condiciones exportables. Si su recuperación es rápida y efectiva, Atalanta podría retomar el camino hacia su fichaje.

Erick Noriega jugando para Gremio. (Foto: Gremio)

¿Hasta cuándo Erick Noriega tiene contrato en Gremio?

Erick Noriega tiene contrato oficial con Gremio hasta diciembre del 2028. Llegando en agosto del 2025, el defensor no tardó en colocarse como uno de los titulares del plantel.

¿Cuánto dinero gana Erick Noriega?

Erick Noriega gana 40 mil dólares mensuales en Gremio, según la última información actualizada de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 480 mil dólares.

Datos claves

  • Erick Noriega de Gremio recibió ofertas del Atalanta de Italia y de un club de México.
  • El periodista Fábio Vargas informó que el traspaso de Noriega podría darse a mediados de 2026 debido a su lesión.
  • El interés del Atalanta por el zaguero peruano se vio frenado por la reciente lesión que sufrió el jugador.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
