¿Por qué no juega Erick Noriega en el partido de hoy entre Perú vs. Chile?

Erick Noriega viene siendo una de las piezas principales de la Selección Peruana. Siendo también un referente peruano en el extranjero, por sus muy buenos partidos con Gremio, sorprendió que el volante no sea titular en el partido de hoy entre Perú vs. Chile.

Sucede que si bien el partido de hoy entre Perú vs. Chile es un amistoso, el técnico interino Manuel Barreto quiere emplear este duelo para probar nuevos jugadores. Es por ello que el entrenador decidió que Erick Noriega no sea titular.

Pues bien, una vez asumido que Erick Noriega no será titular en el partido de hoy entre Perú vs. Chile, se conoció que Jesús Castillo tomará su lugar como titular en el mediocampo de la Selección Peruana.

Con este ajuste, Jesús Castillo, volante de Universitario, ocupará el lugar de Erick Noriega y tendrá que actuar como un volante mixto pues se encargará tanto de la destrucción del juego de Chile como de la construcción del juego de Perú.

Erick Noriega jugando para la Selección Peruana. (Foto: Erick Noriega)

Once titular de Perú vs. Chile

El once titular de hoy en el Perú vs. Chile: Pedro Gallese; César Inga, Fabio Gruber, Renzo Garcés; Jesús Castillo, Jesús Pretell, Jairo Concha; Kenji Cabrera, Jhonny Vidales y Alex Valera.

Perú asume el último amistoso de la Fecha FIFA de noviembre ante Chile en Sochi, Rusia. El partido también marcará el final del proceso interino de Manuel Barreto en la Selección Peruana y abre la puerta para escoger al nuevo entrenador de la ‘Bicolor’.

Once titular de Perú vs. Chile, según Gustavo Peralta. (Foto: X Gustavo Peralta)

¿En qué canal ver hoy Perú vs. Chile?

El partido de hoy entre Perú vs. Chile se podrá ver en vivo y en directo por la transmisión oficial de Movistar Deportes. Además, también tendrás la opción de poder verlo online a través de la aplicación oficial de Movistar Deportes y gratis por el minuto a minuto de Bolavip.

¿A qué hora juega hoy Perú vs. Chile?

Perú se mide hoy ante Chile (martes 18 de noviembre) desde las 12:00 P.M. en un partido amistoso internacional. El duelo se dará en Sochi, Rusia y se podrá ver en vivo y en directo por Movistar Deportes.

Datos claves

El volante Erick Noriega no será titular en el amistoso de hoy entre Perú vs. Chile.

Jesús Castillo, de Universitario, tomará el lugar de Noriega en el mediocampo titular.

El partido se jugará en Sochi, Rusia, y es el último amistoso de la Fecha FIFA de noviembre.

