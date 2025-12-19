Alianza Lima volvió a sacudir a su hinchada, pero esta vez no por un fichaje ilusionante, sino por una incorporación que desató enojo, dudas y sospechas. El club blanquiazul cerró la llegada del portero Alejandro Duarte, tercer arquero de Sporting Cristal, una operación que rápidamente generó ruido entre los aficionados debido a su escasa continuidad y su delicado estado físico en los últimos años.

El contexto no ayuda a calmar las críticas. Duarte sufrió una fractura de clavícula en el 2023 y no juega un partido oficial desde el 10 de mayo del 2025, una ausencia prolongada que encendió todas las alarmas. Además, su rol reciente en Sporting Cristal fue el de arquero suplente sin protagonismo, muy lejos de un fichaje que eleve el nivel competitivo de un plantel que aspira a pelear títulos.

Las redes sociales explotaron apenas se conoció la noticia. “No se entiende el fichaje”, “siempre reciclando” y “¿qué hay detrás de esta contratación?” fueron algunos de los comentarios más repetidos por los hinchas de Alianza Lima, quienes cuestionan duramente la política deportiva del club. La molestia no pasa solo por el nombre, sino por la sensación de que no se están cubriendo las verdaderas necesidades del equipo.

El malestar crece porque Alianza Lima atraviesa un momento en el que el margen de error es mínimo. Con salidas importantes como la de Hernán Barcos, un nuevo proyecto deportivo en marcha con el técnico Pablo Guede y la exigencia permanente de competir a nivel continental, la llegada de un portero sin ritmo competitivo parece ir a contramano del discurso de renovación y ambición que la dirigencia intenta instalar.

Alianza hizo oficial el fichaje de Duarte. (Foto: Alianza Lima)

El hincha de Alianza se enojó por el fichaje de Duarte

Gran parte de la hinchada de Alianza Lima se mostró enojada en redes sociales luego del fichaje del portero Alejandro Duarte. Si bien el fanático entiende que es un arquero que llega para pelear el puesto, no logra comprender la razón de hacer una arriesgada acción cuando hay material en canteras o se puede ir por uno mejor.

El fichaje de Alejandro Duarte no solo deja dudas deportivas, sino que abre interrogantes más profundas sobre los criterios de contratación en Alianza Lima. Mientras el club guarda silencio, el hincha exige explicaciones claras y decisiones que estén a la altura de la historia blanquiazul.

¿Cuánto dinero gana Alejandro Duarte?

El portero Alejandro Duarte gana 15 mil dólares, según el último reporte de Salary Sport. Esto quiere decir que por lo menos se llevará 180 mil dólares por temporada.

¿Cuánto vale actualmente Alejandro Duarte?

El portero Alejandro Duarte vale 325 mil euros, según la última información de Transfermarkt. Lo cierto es que su mejor valor fue de 700 mil euros en la temporada 2022 cuando tenía 28 años.

Datos claves

Alejandro Duarte se incorporó a Alianza Lima tras ser suplente en Sporting Cristal.

El portero no disputa un partido oficial desde el 10 de mayo del 2025.

