Christian Cueva llegó para ser el ídolo que todos desean en Alianza Lima, hasta el momento lo logró, es una tarea pendiente sin duda alguna. Aladino está presente en este tema, sabe bien que debe cumplir pronto con el público que lo quiere, lo respeta, y desea verlo contento.

El 10 de la Selección Peruana, en el último partido por Liga 1, explicó que está ahora mismo reflexionando lo que pasará en su futuro inmediato. Pronto vencerá su contrato de 6 meses, los cuales no han generado puntos positivos en el ambiente deportivo. Y es un dolor de cabeza sin duda alguna.

Por eso, en una entrevista, para América Deportes, el popular Cuevita salió a decir su sensación sobre Alianza Lima. Dando una fecha tentativa para continuar en el equipo de sus amores: "La deuda va a ser que de acá a los seis meses que tengo (de contrato), y si Dios permite me quedo hasta fin de año, las cosas no se hayan dado, ahí recién puedo hablar, pero ahorita no".

Luego de eso, se puso el overol como seguidor enamorado que es del equipo donde hoy está. Y Christian Cueva dejó un mensaje a sus críticos: "Nosotros estamos grandes y vamos a tomar las mejores decisiones por Alianza (...) Si les duele que siga acá, que les siga doliendo. Yo voy a matar por Alianza".

Sobre las críticas por parte de Salomón Lerner, destacó el ex Rayo Vallecano y Krasnodar en Europa, un pensamiento bastante analítico. Sorprendiendo a propios y extraños: "Eso está bien, perfecto. Eso realmente hace que nosotros nos exijamos, no hay problema, pero mi enfoque y mi objetivo lo tengo claro junto con mis compañeros".