Las primeras palabras de Christian Cueva como jugador de Juan Pablo II: “Traigo chocolate…”

Su aventura por el fútbol de Ecuador no duró mucho, el mediocampista Christian Cueva está de vuelta al Perú. Se hablaban de varios equipos que estaban dispuestos a contar con sus servicios. Pero terminó siendo Juan Pablo II College el que se quedó con sus servicios. Ahora será el 10 del conjunto de Chongoyape que lo terminó presentando.

Publicidad

Publicidad

Tras un fugaz paso por Ecuador para jugar por Emelec, la situación de ‘Aladino’ no fue la mejor. Terminó con problemas tanto en lo físico, como también en lo deportivo y económico. El cuadro ‘Bombillo’ no pudo recuperar la mejor forma de Cueva que está de regreso en el Perú para intentar hacer historia con el equipo de Agustín Lozano.

¿Qué dijo Christian Cueva en su llegada a Juan Pablo II?

Mediante sus redes sociales, el cuadro de Chiclayo hizo la presentación de uno de los grandes jales del 2026. Pues nadie esperaba que se diera esta contratación, la cual fue anunciada con un video en el que pusieron en la descripción del post en las redes sociales: “¡Bienvenido, @cueva10oficial ! La magia del “10 del pueblo” llega a Chongoyape”

Pero agregaron lo siguiente: “Que comience la nueva historia… JUNTOS✍️ El talento y la experiencia se suman a nuestro sueño, porque cuando el corazón está en la cancha, nada es imposible. A disfrutar del fútbol en tu nueva casa”, se puede leer en la descripción.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Mientras tanto, en el video se puede ver a Cueva llegando con su camioneta y al seguridad del complejo deportivo le dice: “Traigo ritmo, chocolate y sabor. Chongoyape, ya llegó tu ‘10’, el ‘10 del pueblo’”. Siendo estas sus primeras palabras como jugador del conjunto ‘Santo’.

ver también De vuelta a la Liga 1: Christian Cueva será jugador de Juan Pablo II tras rescindir con Emelec

¿Cómo llega Christian Cueva de Emelec?

La situación de Christian Cueva en Emelec no fue la mejor, comenzó como una gran estrella. Incluso fue anunciada su llegada antes de tiempo, ya que todavía no se había despedido de Cienciano. Siendo la primera gran polémica, pero después tras su llegada a Guayaquil, nunca consiguió ponerse en forma, siendo lo más difícil para que pueda llegar a jugar los 90 minutos, algo que le costó bastante.

Publicidad

Publicidad

En total fueron 17 los partidos que disputó con el ‘Bombillo’, tan solo consiguió hacer 2 goles, dar 2 asistencias y toto esto en 840 minutos.

Datos Claves

Christian Cueva fichó por Juan Pablo II College tras su paso por Ecuador.

El volante fue presentado como el “10 del pueblo” para la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad