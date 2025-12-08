En las últimas horas, Christian Cuevase convirtió en el más reciente fichaje de Juan Pablo II de cara a la Liga 1 2026. El volante nacional decidió regresar al país en busca de nuevas oportunidades, con el objetivo de mantenerse en la mira del fútbol local.

Tras darse a conocer la noticia, Emelec salió al frente y se pronunció sobre la sorpresiva incorporación de su exfutbolista al equipo de la ciudad de Chongoyape.

Comunicado de Emelec tras salida de Christian Cueva

A través de redes sociales, Emelec publicó un comunicado anunciando la salida de Christian Cueva. Aunque el aviso llegó un poco tarde para algunos seguidores del ‘Bombillo’, la institución precisó que la rescisión del contrato se dio de forma cordial y pensando en el beneficio de ambas partes.

“Emelec informa que, de mutuo acuerdo, ha finalizado su vínculo profesional con el jugador Christian Cueva, en un marco de respeto, diálogo y los mejores términos para ambas partes. […] Emelec le desea el mayor de los éxitos en sus próximos retos, tanto en el ámbito profesional como personal, confiando en que continuará desarrollando su carrera con el mismo empeño y responsabilidad”, se puede leer en el pronunciamiento.

Comunicado de Emelec tras salida de Christian Cueva (Emelec).

Así, queda cerrada la etapa de ‘Aladino’ en club ecuatoriano. Aunque arribó como la principal estrella del elenco ‘eléctrico’, diversos inconvenientes internos y las lesiones que atravesó impidieron que pudiera culminar la temporada 2025 de la forma esperada.

Christian Cueva fichó por Juan Pablo II

Uno de los planes de Christian Cueva era volver al fútbol peruano, con la intención de mantenerse como opción para la Selección Peruana. Aunque ese objetivo parece distante debido a su actualidad deportiva, el ’10’ mantiene la motivación y aspira a convertirse en la figura sorpresa de Juan Pablo II, llevando al equipo a pelear los primeros puestos en la Liga 1 2026.

Por ahora, Cueva aprovechará su periodo de descanso a pocos días de que arranque la pretemporada. El mediocampista llega con poca actividad, por lo que buscará recuperar su mejor estado físico con miras a un 2026 más favorable.

