Emelec no está en su mejor momento a nivel de club, las decisiones que se están tomando en el ‘Bombillo’ están afectando a todos. No solo a los hinchas que quieren ver a su equipo pelear por títulos, sino a los mismos trabajadores de la institución. Por ese motivo se ha conocido que Alfonso Barco tomó una decisión definitiva antes de volver a Perú tras su paso por el cuadro ecuatoriano.

Publicidad

Publicidad

En este caso, se conoció mediante Javier Klimowicz en Tiempo Extra de Radio Diblu FM que el peruano no seguirá en Emelec. Esta es una decisión es definitiva, debido a que se pudo conocer que el mediocampista rescindió contrato, así que está en busca de un nuevo club. Ya el peruano se encuentra en el Perú y está a la mira de un nuevo reto.

Alfonso Barco con camiseta de Emelec (Foto: Emelec).

Tal como pasó con Christian Cueva, el cuadro ‘Bombillo’ está dejando ir a varios jugadores sabiendo que no están en su mejor momento económico. Por ello, así como estos se vienen más salidas en busca de poder mejorar los números, pues seguramente están en rojo en estos momentos.

Publicidad

Publicidad

Hay que recordar que hay muchos jugadores que han tenido problemas con el club debido a que no les han estado pagando al día. Esto claro que termina siendo un dolor de cabeza para muchos, que se ven perjudicados por la situación que atraviesa un club grande que hoy está sumergido en problemas institucionales.

¿Dónde jugará Alfonso Barco?

Lo que se viene conociendo en las últimas horas es que está en el Perú, pero parece que su carrera no tendría como destino el país sino seguiría fuera. Lo cual termina siendo una buena noticia para él y también pensando en una posible convocatoria a la Selección Peruana si se mantiene en un buen ritmo, pues es un jugador joven con potencial.

ver también El contundente comunicado de Emelec tras fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II

En Ecuador el periodista Jorge Miguel Vargas afirmó en sus redes sociales que el jugador nacional podría terminar en el fútbol argentino. No dio nombre de los equipos que estarían interesados en él, pero si mencionó a este país como una de las opciones claras para poder seguir jugando de forma profesional.

Publicidad

Publicidad

Hay que mencionar que hace poco estuvo jugando en Defensor Sporting de Uruguay, en donde no le fue tan bien. Si bien logró adaptarse, no fue considerado como un indispensable en el equipo, le costó bastante ganarse un puesto, siendo más que todo usado de recambio y a veces como titular.

Alfonso Barco en Defensor Sporting (Foto: Defensor Sporting).

Los números de Alfonso Barco este 2025

Como mencionamos, este año jugó en Uruguay la primera mitad de la campaña en el conjunto de Defensor Sporting. Acá llegó a disputar un total de 15 partidos entre la Liga AUF Uruguaya y Copa Libertadores, sumando 944 minutos, sin goles y asistencias.

Publicidad

Publicidad

Mientras tanto, con Emelec que fue la segunda parte de la campaña llegó a jugar 22 partidos con 1388 minutos, tan solo hizo un gol y no tuvo asistencias.

Actualmente su valor de mercado es de 500 mil euros, cifra que aumentó en Ecuador, pues tuvo un bajón al llegar a Uruguay, descendiendo a 300 mil euros. Así se pudo ver en Transfermarkt, web especializada en el valor de los futbolistas.

Datos Claves

Alfonso Barco rescindió su contrato con Emelec y no seguirá en el club ecuatoriano.

Publicidad

Publicidad

El peruano podría continuar su carrera profesional en Argentina según el periodista Jorge Miguel Vargas.