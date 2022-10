EN VIVO - INCIDENCIAS PREVIAS AL AYACUCHO FC VS. ALIANZA LIMA:

El ruido que aparece a horas del partido entre Alianza Lima y Ayacucho FC parece que quedará de lado. Porque cuando todos pensaban que se iba a cancelar este duelo, nos aparece información reciente, la cual es clara y real. Desde el lugar de los hechos llegan los siguientes boletines. Aquellos que nos cuentan cómo va la situación real.

El detalle más claro nos lo presenta Gustavo Peralta, del 'Diario Líbero', que explica cómo se está moviendo la logística para este duelo: "El Ayacucho vs Alianza Lima se juega, salvo algún retiro de las garantías de último momento por parte de la PNP. Hasta ahora, todo está ok. Los equipos están aptos y la norma no indica que porque no haya móvil de transmisión no se juega. Eso no es fuerza mayor".

Todos se preguntan si habrá problemas por la transmisión, y claramente responde el propio periodista, con esta afirmación: "Los hinchas camino al estadio. Los equipos y terna arbitral igual. Hay medios como RPP que ya están allá. Lo de la TV no es fuerza mayor porque los equipos ya están en el lugar. Ideal es que se transmita". Entonces, todo parece hacer creer, que el partido va de todas formas. Continuaremos informando.