Josepmir Ballón y su declaración de amor: "En Alianza Lima me siento como en casa"

Josepmir Ballón llegó a Alianza Lima y tuvo un rendimiento siempre sostenido. El volante y capitán del cuadro 'blanquiazul' tocó diversos temas de interés para el hincha 'victoriano'. Para el futbolista de 33 años existe una diferencia entre este equipo y los anteriores.

'El Barbas' como se le conocía hasta hace poco, confesó: "En Alianza Lima recién llevo dos años, pero me siento como en casa y muchos compañeros también se sienten así. Ahora estamos en momentos buenos y puede que vengan otros momentos, hay que saberlo llevar".

Destacando que la temporada pasada fue para el olvido, pero ya es historia olvidada: "Yo al quedarme en Alianza Lima luego del 2020 era como hipotecar mi carrera, era un todo o nada. Mi mentalidad era jugar segunda división y a la larga fue beneficioso para mí y para todos los que se quedaron y vinieron".

Finalmente, Ballón fue claro a la hora de hablar sobre la Copa Libertadores 2022: "Clasificar a fase de grupos es importante, pero Alianza Lima no debe conformarse solo con eso. Si no llegar a la final. Entonces si me dan a elegir entre final de Liga 1 o Libertadores, yo quisiera la de Libertadores".