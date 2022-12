Una novedad en el tema Christian Cueva se presentó. Desde Al-Fateh no estarían tomando bien su comportamiento reciente.

No están del todo contentos: el castigo de Al-Fateh por la decisión de Christian Cueva de querer jugar en Alianza Lima

En el último partido del Al-Fateh en la primera división del fútbol saudí significó un triunfo ante el Al Shabab, donde destacaron absolutamente todos, menos los peruanos Christian Cueva y Alex Valera. Este hecho se pasó por alto en el ambiente deportivo de nuestro país, pero traería un mensaje oculto.

El cual nos diría, en principio, que ambos jugadores no son tomados en cuenta por el entrenador griego, Giorgos Donis. Primero vamos con el volante creativo, quien supo ser hasta capitán la temporada pasada, para después discernir en el tema del delantero centro, que no es del agrado del comando técnico actual, no se adaptó aún del todo.

Todas estas situaciones se hacen más notorias después de ver cómo se está manejando el primer equipo y la reserva. Aquí parte el tema específico que mencionamos en el título de esta nota. El cuadro de Arabia Saudita decidió sumar a nuestros compatriotas en la plantilla de la reserva para esta jornada, lo cual tendría muchas aristas.

Según pudimos conocer, hay una discrepancia entre el director técnico y Aladino, por todo lo que se está hablando de su llegada a Alianza Lima. Es un tema que no cayó bien en la interna, por ende, estaría siendo relegado poco a poco del primer equipo. Después de ello, mucha ciencia no existe. Algunos dicen que estaba lesionado, pero esa información nunca se confirmó.

El periodista Rodrigo Munive hace un recuento de lo que pasó esta mañana: "Christian Cueva y Alex Valera jugaron en el equipo de reservas del Al Fateh que le ganó 1-0 al Al Shabab. El delantero ex Universitario de Deportes dio una asistencia, mientras que Christian disputó 74 minutos". ¿Será quizás los últimos momentos del ex San Martín? En Alianza Lima esperan su regreso con los brazos abiertos.